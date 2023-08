Larsa Pippen ne pense pas que Michael Jordan irait au mariage – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Marion Curtis/StarPix pour Focus Features/Shutterstock

Larsa Pippen49 ans, ne pense pas Michael Jordan il s’occuperait d’elle et de son fils Marcus Jordanle futur mariage potentiel de . Le Les vraies femmes au foyer de Miami La star a parlé de ses réflexions sur la réaction de la légende de la NBA si elle et son copain de 32 ans envisageaient de dire « oui », après avoir abordé les rumeurs de fiançailles, dans un nouvel épisode de leur podcast, Anxiété de séparation. « Pensez-vous que vous vous marieriez dans une émission de téléréalité ? Je ne pense pas que tes parents viendraient », a déclaré Larsa à Marcus, lors de l’épisode intitulé « Lieux, anneaux et autres choses !

En plus de parler de Michael, Larsa et Marcus ont confirmé qu’ils n’étaient pas fiancés, même s’ils ont déclenché des rumeurs selon lesquelles ils marchaient dans l’allée après qu’elle ait été vue portant une magnifique bague en diamant. « J’étais tellement excitée, mais non, nous ne sommes pas fiancés », a déclaré Larsa avant d’ajouter que Marcus « m’a donné une bague de promesse. »

«J’avais juste l’impression que c’était une question difficile à répondre. C’est quelque chose dont nous avons beaucoup discuté ces derniers temps, sans nécessairement mettre l’accent ou la priorité sur le lieu ou le moment, mais nous avons certainement discuté des lieux et de la période de l’année », a également déclaré Marcus à propos de l’état de leur relation. « Avec les photos du ring qui circulaient, il y avait un peu d’huile supplémentaire sur le feu. »

La discussion de Larsa et Marcus sur un mariage potentiel intervient après que Michael ait fait la une des journaux après qu’on lui ait demandé ce qu’il pensait de la relation du couple, ce qui a été confirmé début 2023. « Non », a-t-il répondu après que les paparazzi lui aient demandé s’il approuvait ou non la romance. . On ne sait pas s’il était sérieux ou s’il plaisantait simplement, mais les gens se demandaient si l’ancien athlète professionnel était ou non fan de l’amour de son fils pour la star plus âgée.

Peu de temps après que la réponse de Michael ait été rendue publique, Larsa a admis qu’elle était gênée par la couverture médiatique qu’elle avait reçue, lors d’un épisode de juillet de son podcast avec Marcus. Marcus, cependant, a insisté sur le fait que son père approuvait leur romance et faisait simplement preuve d’un sens de l’humour à l’époque. « Je ne pensais pas que c’était drôle », a déclaré Larsa. « J’étais comme traumatisé. Je me dis : « Oh, mon Dieu. Qu’allons nous faire?’ Les gens pensent que j’ai menti.

Marcus a ajouté qu’il pensait que la réponse de Michael était « hilarante » et a rapidement balayé la couverture médiatique. « Je connais mon père et je sais que, évidemment, toute ma famille est compétitive. Les Jordan, une partie de notre ADN est de parler de conneries, et cela nous fait avancer, nous motive », a-t-il déclaré. « Je pensais qu’il jouait. Il plaisante. Il rit. Il est juste ludique, peut-être allumé.