L’ex-meilleure amie de Kim Kardashian, Larsa Pippen, a été aperçue en train de se pavaner dans un maillot de bain élégant alors qu’elle profitait du soleil plus tôt cette semaine.

La mère de quatre enfants de 46 ans et ex-épouse de Scottie Pippen a su respirer la confiance en montrant ses courbes défiant la gravité lors d’une escapade à la plage à Miami.

Larsa, qui semblait tout sourire, semble avoir balayé la récente controverse lorsqu’elle a été photographiée tenant la main de son épouse Malik Beasley.

Plus tôt cette semaine, Larsa s’est rendue à la plage aux côtés de sa copine Michelle Pooch où la paire a confectionné des maillots de bain noirs étonnamment similaires.

L’ancienne meilleure amie de Kim Kardashian a glissé ses cheveux en un chignon haut alors qu’elle montrait sa silhouette dans le maillot noir plongeant.







(Image: Instagram)



La star des médias sociaux est apparue de bonne humeur en discutant avec son ami et en sirotant une boisson avant de se reposer sur une chaise longue.

Larsa a ensuite sorti une somptueuse boîte décorée d’un magnifique glaçage rose qui marquait le treizième anniversaire de sa fille Sophia.

L’influenceuse a également mis en ligne plusieurs photos sur les réseaux sociaux pour marquer le prochain anniversaire de sa fille parallèlement à la séance de détente à la plage.

La somptueuse escapade à la plage de Larsa est survenue peu de temps après que la star se soit empêtrée au milieu d’un scandale explosif après avoir été aperçue tenant la main de Malik Beasley, 24 ans, de la NBA.







(Image: Instagram)







(Image: Instagram)



L’épouse de Beasley a immédiatement demandé le divorce et a révélé plus tard qu’elle et le fils de deux ans du couple avaient reçu l’ordre de quitter le domicile familial.

Montana Yao a déclaré mercredi: « On nous a dit de laisser de côté le domicile familial il y a 10 jours et, comme vous tous, je suis assez confus. Il n’y a eu aucun discours privé ou public sur la situation ni aucune forme d’excuses. »

Il y a quelques jours à peine, Larsa a également partagé un commentaire énigmatique sur ses histoires Instagram qui disait: « Ne me jugez pas tant que vous ne me connaissez pas. Ne me sous-estimez pas à moins que vous ne me mettiez au défi. Et ne parlez pas de moi avant d’avoir parlé. tome. »







(Image: Getty Images Amérique du Nord)









(Image: Startraks / REX / Shutterstock)



En plus d’être pris dans la controverse autour de Malik, les fans de Larsa ont également été surpris plus tôt cette année lorsque son amitié avec Kim Kardashian a semblé prendre brusquement fin.

Larsa et Kim Kardashian étaient des amis proches avant que le couple ne se sépare mystérieusement plus tôt cette année avant de ne plus être suivis sur les réseaux sociaux.

L’ancienne meilleure amie a depuis blâmé Kanye West, quand elle a déclaré au podcast Hollywood Raw qu’il avait «lavé le cerveau de la famille».

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033