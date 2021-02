Larsa Pippen, l’ex-meilleure amie de Kim Kardashian, défend la rencontre avec l’homme marié Malik Beasley

Larsa Pippen a riposté après avoir été critiquée pour avoir fréquenté un homme marié.

L’ancienne meilleure amie de Kim Kardashian a défendu sa relation avec la star de la NBA Malik Beasley, insistant sur le fait qu’il s’était séparé de sa femme Montana Yao quand ils ont commencé à sortir ensemble.

L’entrepreneur en joaillerie, 46 ans, qui s’est séparé de son mari de la NBA Scottie Pippen, était furieux lorsqu’elle a été qualifiée de « naufrageuse ».

Et elle a dit que n’importe qui aurait su qu’elle n’avait rien fait de mal s’ils avaient «passé une minute à googler leur situation».

La mère de quatre enfants a déclaré à Hollywood Unlocked: « Nous en avions parlé. Ce n’était pas un secret. Je connais beaucoup de gens qui sont mariés et qui sortent. J’ai joué ce rôle. Donc pour moi, si vous ‘ Tu n’es pas louche et tu me racontes toutes tes affaires, je vais te croire.







(Image: Instagram)



« Beaucoup de gens ne sont pas heureux dans leur situation et ils ne veulent pas quitter le navire tant qu’ils n’ont pas vu quelqu’un qu’ils aiment. »

Cependant, Larsa dit qu’elle regrette la façon dont sa relation avec la star des Minnesota Timberwolves est devenue publique.

Ils ont été photographiés se tenant la main et Montana, qui partage un fils d’un an avec l’athlète, a rapidement demandé le divorce, affirmant qu’elle était aveugle.

Larsa a déclaré: « J’ai l’impression que j’aurais souhaité que cela ne se soit pas produit. À quoi ça sert, de prendre une raclée sur un gars avec qui je viens de commencer à parler? C’était stupide. »







(Image: Getty Images)









Chargement de la vidéo Vidéo indisponible Cliquez pour jouer

Appuyez pour jouer La vidéo sera bientôt lue automatiquement 8 Annuler Joue maintenant

«Je sens juste que je dois faire un meilleur travail de ne pas être public avec ma situation. Je n’essayais pas d’être public avec cette situation, mais c’est juste allé et arrivé de cette façon.

Larsa a déclaré qu’elle ne croyait pas être la cause du divorce de Malik et qu’elle l’avait recherché sur Google lors de leur première rencontre et a découvert qu’il s’était séparé de sa femme.

Elle a dit qu’ils avaient des «problèmes» qui n’avaient rien à voir avec elle.

Larsa était réputée pour être la meilleure amie de Kim, la star de Keeping Up With The Kardashians, pendant plus de 10 ans avant de se brouiller mystérieusement.







(Image: Getty Images Amérique du Nord)



Cela s’est produit à l’époque du rassemblement présidentiel malheureux et controversé de Kanye.

Après avoir été la plus confiante de Kim pendant plus d’une décennie, il a été dit que la star s’inquiétait de la divulgation de ses secrets, surtout après avoir entendu que Larsa se voyait offrir son propre spectacle quelques jours après l’annonce de la fin de L’Incroyable famille Kardashian.

Une source a déclaré au magazine Closer: « Kim a appris que Larsa était en pourparlers pour sa propre émission de télé-réalité quelques jours seulement après avoir décidé de mettre fin à la leur. Kim est bouleversée parce que si Larsa devient une superstar mondiale, il y a une énorme possibilité qu’elle puisse éclipser Kim, la voler. fans et son empire commercial. «

Kim et Larsa ne se sont pas suivis sur les réseaux sociaux à l’époque de l’effondrement public de Kanye et sont restés éloignés l’un de l’autre depuis.