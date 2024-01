Larsa Pippen et Marcus Jordan sont sympathiques alors qu’ils s’associent tout en noir lors d’une virée shopping Hermès sur la Place Vendôme à Paris

Par Justin Enriquez et Sam Joseph Semon pour Dailymail.com









Dans les années 1990, les noms de famille Pippen et Jordan étaient synonymes de travail d’équipe, de grandeur et de victoire. Aujourd’hui, Larsa Pippen et Marcus Jordan tentent de prouver qu’ils possèdent le même type de synchronicité.

La personnalité de télé-réalité de 49 ans et Nepo Baby de 33 ans ont été aperçus lors d’une virée shopping de luxe chez Hermès, place Vendôme à Paris, quelques jours seulement après avoir été aperçus lors d’une sortie similaire.

Les deux hommes semblaient certainement sympathiques puisqu’ils portaient chacun du noir tout en portant les sacs shopping orange emblématiques de la maison de design de luxe française.

Larsa débordait d’extravagance alors qu’elle enfilait un manteau de fourrure moelleux sur un haut, un pantalon et des talons moulants.

Elle a accessoirisé avec une paire de lunettes de soleil noires, un petit sac et des créoles dorées.

Ses tresses brunes étaient tirées en queue de cheval alors qu’elle arborait un maquillage audacieux souligné par un coup de lèvre rose foncé.

Marcus a gardé son look simple dans la même palette de couleurs car il portait une veste boutonnée, un t-shirt, un jean baggy, des lunettes et un bonnet tout en noir.

Il a ajouté un peu de couleur sous la forme d’une paire de baskets Travis Scott x Air Jordan 1 de la société de son père dans le coloris olive.

Cela s’est produit quelques semaines seulement après que Larsa a parlé de sa vie sexuelle dans un épisode de Watch What Happens Live With Andy Cohen.

Lors de son apparition dans l’émission, la personnalité de la télé-réalité a été invitée à clarifier une série de commentaires qu’elle avait faits l’année dernière lors de la réunion des Real Housewives of Miami concernant la fréquence de ses relations sexuelles par nuit.

L’entrepreneur, qui a récemment supprimé une photo sensuelle sur l’insistance de son père, a ensuite déclaré à Cohen qu’elle et son partenaire, Marcus Jordan, “avaient des relations sexuelles probablement cinq fois par nuit”.

L’ancien basketteur, qui était également présent lors de l’enregistrement, a ensuite été invité par l’animateur de l’émission à ajouter un peu de contexte aux commentaires de Pippen, après quoi il a déclaré : “Je suis très compétitif donc j’aime rester prêt.”

Il a également ajouté que les deux hommes devenaient intimes “bien plus de trois fois” par nuit.

Cohen a ensuite demandé à Jordan s’il était capable de « terminer » chaque séance avec son partenaire, ce à quoi il a répondu : « Absolument ».

Pippen a également montré son affection pour son partenaire pendant son passage dans l’émission, déclarant : “Je l’aime et nous avons une excellente relation et je l’apprécie.”

La personnalité de la télé-réalité et le fils de Michael Jordan étaient initialement liés en septembre 2022, lorsqu’ils ont été aperçus pour la première fois en compagnie l’un de l’autre.

La star de Bravo était autrefois mariée à la légende de la NBA Scottie Pippen, et les deux se sont mariés en 1997.

L’ancien couple partage également ses fils Scottie Jr., 23 ans, Preston, 20 ans, Justin, 17 ans, et une fille nommée Sophia, 15 ans.

Pippen et l’athlète professionnel sont restés ensemble pendant plus de deux décennies, même si leur mariage a finalement pris fin en 2021.

Elle a finalement quitté Jordan et il a été confirmé que le couple sortait ensemble en janvier de l’année dernière.

Le fils du joueur des Chicago Bulls est depuis apparu sur plusieurs photos et vidéos partagées sur le compte Instagram de la personnalité de télé-réalité.

Jordan a parlé de sa relation avec Pippen lors d’une interview avec Divertissement ce soiroù il a parlé de présenter son partenaire à sa famille pendant la période des fêtes.

« Au début, tout le monde avait une opinion. Je pense qu’il y a eu un certain choc et un certain intérêt au début, mais je pense que c’était tout l’intérêt pour nous d’essayer de passer du temps en famille ensemble”, a-t-il déclaré.

L’ancien athlète a ensuite déclaré que ses proches approuvaient la personnalité de la télé-réalité.

«Ils pensent qu’elle est géniale. Et en fin de compte, je pense que ma famille veut juste me voir heureuse. Et donc tant que je suis heureux, ils sont heureux, vous savez, de l’endroit où je vis », a-t-il déclaré.