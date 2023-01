Larsa Pippen et Marcus Jordan rendent Romance officiel sur Instagram – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Larsa Pippen48, et Marcus Jordan, 32 ans, montrent leur romance au monde. La personnalité de la télévision et Michael JordanLe fils de s’est tenu la main et a posé dans la boutique de détail de la famille Jordan, sur une nouvelle photo Instagram partagée par Larsa le 23 janvier.

Plus à propos Larsa Pippen

Larsa portait un haut noir transparent à manches longues et un short en jean, sur la photo. Elle a également ajouté des baskets blanches et avait ses longs cheveux détachés alors qu’elle accessoirisait avec des lunettes de soleil. Marcus portait un T-shirt noir, un pantalon à motifs rouge, gris, noir et blanc ainsi que des baskets noires et une casquette de baseball noire à l’envers.

Une fois le message rendu public, les abonnés de Larsa n’ont pas tardé à commenter. “Je suppose qu’elle aime Jordans plutôt que Pippens 😂😂😂”, a écrit un abonné, faisant référence à l’ex de Marcus et Larsa Scottie Pippen. “Le meilleur duo de l’histoire du basket”, a écrit un autre tandis qu’un troisième a partagé, “Larsapippen profite de ta vie, fais ce qui te rend heureux 😊.”

La dernière photo Instagram de Larsa et Marcus arrive deux semaines après avoir confirmé leur relation avec un baiser passionné en public. Ils étaient de sortie à Miami, en Floride, et portaient des tenues élégantes car ils avaient l’air aussi heureux que possible. Larsa portait un short en cuir, un haut de maillot de bain Jean Paul Gaultier et des sandales Chanel chics, tandis que Marcus portait un polo noir, un short noir et une casquette de baseball.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Les tourtereaux ont déclenché des rumeurs de romance pour la première fois en septembre 2022 et ont été repérés lors de diverses sorties ensemble à plusieurs reprises. En décembre 2022, Larsa a déclaré qu’ils n’étaient que des “amis”, ce qui a amené beaucoup de gens à croire que leur relation n’était devenue sérieuse que récemment. “Nous sommes amis”, a-t-elle déclaré Style de la page 6. “Nous sommes amis depuis quelques années et je suis dans un endroit où je suis enfin ouvert aux rencontres. Chaque fois que je suis vu avec quelqu’un, [people] faire croire qu’il est plus que ce qu’il est réellement, et ce n’est normalement rien. Alors oui, je sors juste en ce moment et je me concentre sur mes affaires, ma famille et je m’amuse.

Lien connexe Lié: Histoire de rencontre de Larsa Pippen: Du mariage de Scottie Pippen à une nouvelle romance avec Marcus Jordan

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.