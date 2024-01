Larsa Pippen et Marcus Jordan ont l’air adorés alors qu’ils se tiennent la main lors d’une luxueuse virée shopping le long des Champs Élysée à Paris

Par Alesia Stanford pour Dailymail.Com









Larsa Pippen et Marcus Jordan ont profité d’une luxueuse virée shopping à Paris samedi.

Le couple, officiel depuis environ un an, semblait plutôt épris l’un de l’autre alors qu’ils se promenaient sur les Champs Élysée.

La star de Real Housewives of Miami, 49 ans, qui a révélé qu’elle avait congelé certains de ses œufs au cas où elle et Marcus, 33 ans, décideraient d’avoir des enfants ensemble, a montré ses courbes dans un legging noir moulant.

Elle portait ce qui semblait être un pull noir imitation portefeuille et recouverte d’une veste de fourrure marron et noire.

Ses longs cheveux blonds étaient coiffés en vagues lâches et elle portait un maquillage d’apparence naturelle avec une douce lèvre rose-pêche.

Marcus avait l’air à l’aise en noir et blanc, choisissant de porter un sweat à capuche blanc et un long t-shirt noir plutôt qu’une paire de peintures noires avec des motifs graphiques blancs.

Le fondateur de Trophy Room portait des baskets blanches et restait au chaud dans un manteau en laine noire avec des graphismes dans le dos.

Il couvrait ses cheveux coupés court d’un chapeau à vis porté à l’envers et de lunettes carrées.

Marcus a eu une exposition différente à la télé-réalité lorsque lui et Larsa ont commencé à concourir dans The Traitors, animé par Alan Cumming.

Lui et Larsa ont été le premier couple à participer au concours dans lequel les acteurs s’installent dans un château majestueux et travaillent en équipe pour accomplir une série de missions dramatiques et difficiles afin de gagner des prix en argent.

Dans la série diffusée sur Peacock, trois candidats sont sélectionnés pour être les traîtres.

Leur travail consiste à « assassiner » secrètement l’un de leurs coéquipiers chaque nuit. C’est aux Fidèles de découvrir qui sont les traîtres et de les bannir du château.

L’émission est basée sur une série néerlandaise et a été adaptée pour la télévision dans plusieurs autres pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni.

“Dès que nous sommes arrivés là-bas, j’essayais de garder un peu mes distances avec Marcus, juste parce que je me disais : ‘Es-tu un traître ?’ Puis-je te croire?’ l’influenceur a dit Le Messager.

“Mais j’ai vraiment l’impression que nous avons eu cette conversation sur le sujet : si vous êtes un traître, tout va bien. C’est un jeu.’

Ils ont également décidé de concourir séparément. Larsa a choisi de faire équipe avec ses copines de Real Housewives Shereé Whitfield, Tamara Judge et Phaedra Parks.

Marcus a récemment laissé entendre que les cloches du mariage pourraient être dans l’avenir du couple. “Je ne pense pas que nous ayons un rendez-vous, nous parlons toujours des lieux, de la taille du groupe et de tout ça.” Ce n’est donc pas encore vraiment concret, mais cela va arriver”, a-t-il déclaré sur le podcast Pablo Torres Finds Out.

Marcus s’est associé à Johnny Bananas et Chris ‘CT’ Tamburello.

Malheureusement, l’ancien athlète universitaire a été « tué » dans le troisième épisode, mais Larsa continuera à se battre pour la victoire.

Bien que rien ne soit officiel, Marcus a laissé entendre que les cloches du mariage pourraient être dans le futur du couple.

Sur le Pablo Torres le découvre podcast, il a révélé : « Je ne pense pas que nous ayons un rendez-vous – nous parlons toujours des lieux, de la taille du groupe et de tout ça. Ce n’est donc pas encore vraiment concret, mais cela va arriver.