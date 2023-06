Larsa Pippen et Marcus Jordan ont des enfants ? Ils partagent leurs pensées – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Près d’un an après avoir allumé des étincelles pour la première fois à Rolling Loud, Larsa Pippen – ex-femme de Scottie Pippen – et Marcus Jordanle deuxième fils aîné de Michael Jordan, ont indiqué s’ils avaient ou non envisagé de fonder une famille ensemble. « Je pense qu’il y a [mostly] il y a eu des conversations à ce sujet », a déclaré Marcus, 32 ans, dans l’épisode du 20 juin de leur podcast, Anxiété de séparation avec Larsa Pippen et Marcus Jordan (h/t Divertissement ce soir.) Les deux n’ont pas donné de détails sur les enfants, bien que ce soit un sujet de conversation fréquent.

« Quand nous allons et que nous rencontrons des gens, ou que je te présente à certains de mes amis, ou que tu me présentes à certains de tes amis, j’ai l’impression que cela est évoqué », a-t-il déclaré en parlant à Larsa, 48 ans. « Mais J’ai l’impression que nous n’avons jamais eu de conversation privée en tête-à-tête sur le fait d’avoir des enfants », a-t-il déclaré.

« C’est une de ces choses où je pense que le temps nous le dira », a-t-elle ajouté. « J’ai l’impression d’être heureux, parce que j’ai quatre enfants, et j’ai l’impression que vous n’avez pas d’enfants, donc en gros, ce serait une question pour vous. Parce que je suis vraiment épanouie avec mes quatre enfants. Cependant, plus tard dans l’interview, elle a dit qu’elle serait « ouverte à avoir un enfant de plus ».

Larsa partage trois fils (Scotty Pippen Jr.22, Preston Pippen21, et Justin Pippen18) et une fille (Sophie Pippen, 14) avec son ex. Marcus n’a pas d’enfants – du moins, pas au sens traditionnel du terme. « J’ai toujours considéré Trophy Room comme mon bébé », a-t-il déclaré, faisant référence à sa boutique de baskets basée sur la salle des trophées de son père. « J’ai toujours voulu établir mon propre nom, en dehors d’être le fils de Michael Jordan. Donc pour moi, Trophy Room m’a donné cette opportunité en tant qu’entreprise. Donc je l’ai toujours nourri et traité comme mon enfant.

« Maintenant, évidemment, ce n’est pas la même chose qu’avoir un vrai bébé, mais cela occupe tout mon temps », a-t-il déclaré. ” “Avoir un enfant a toujours été tellement hors de mon état d’esprit… mais [recently] il y a définitivement des pensées.

Une semaine avant la sortie de l’épisode du 20 juin de Anxiété de séparation, Larsa a parlé avec Nous hebdomadaire et a révélé ce que ses enfants pensent de sa relation avec Marcus. ” “[My kids], ils aiment Marcus », a-t-elle déclaré. « Comme, ils l’aiment et j’ai l’impression que nous parlons des mêmes choses. Donc, quand je parle de basket-ball à mon fils aîné Scotty, Marcus est dans la conversation. [Then when I am] en parlant de mode à mon fils Preston, Marcus a un magasin de vêtements – il a une boutique – alors il intervient. C’est juste un choix facile pour notre famille.

