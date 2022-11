Larsa Pippen et Marcus Jordan chahutés au match des Rams

Larsa Pippen ne connaîtra jamais la paix dans les rues wi-fi implacables des médias sociaux. L’ex-femme de Scottie Pippen a toujours été la cible de blagues depuis qu’elle poursuivait Future dans le but de rejoindre son équipe en tant que joueur vedette. On pourrait penser que Larsa aurait plus… de fierté, de couth et de conscience de soi pour voir à quel point c’était mauvais, mais en vain.

Récemment, la femme de basket-ball moquée a été vue en couple avec Marcus Jordan, le fils de l’ancien coéquipier de Scottie et antagoniste glacial Michael Jordan. Cette romance difficile à croire a brisé les digues des fustigations loquaces et il semble que les choses vont empirer pour elle bien avant qu’elles ne s’améliorent.

Un utilisateur d’Instagram nommé @RuthlessRich a couru sur Larsa et Marcus au match des Rams à Los Angeles hier et il n’a PAS été discret sur ce qu’il ressentait à propos de ce qu’il a vu sous ses yeux…

Marcus avait l’air d’avoir une publicité de Southwest Airlines qui jouait dans sa tête “Tu veux t’en aller?”

C’est un monde froid, tu ferais mieux d’avoir un petit pull ou quelque chose comme ça. En plus du désordre évident de “sortir avec” MJ Jr., il y a aussi le fait qu’elle a QUARANTE-HUIT et qu’il en a TRENTE ET UN. Bien sûr, ils sont tous les deux devenus des adultes ** qui peuvent faire tout ce qui les rend heureux, mais aussi, putain de dame. SMH.