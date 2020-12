C’est une situation qu’elle a dit vs qu’elle a dit pour Larsa Pippen et Montana Yao, l’ex-épouse du nouveau petit-ami de Larsa, joueur de la NBA Malik Beasley.

Le 27 décembre, Larsa a pris à Twitter pour applaudir les haineux qui ont critiqué sa nouvelle relation et l’ont dépeinte sous un jour négatif.

« Je suis séparé en divorce depuis plus de 2 ans et j’ai été lié à quelques gars toute ma vie, alors ne restez pas assis ici et peignez une image de moi qui n’est pas vraie », a tweeté Larsa après avoir affirmé que les amis de son fils ne peuvent même pas aimer aucun de ses messages sur les réseaux sociaux sans « sans que certains ppl n’écrivent des conneries bizarres ».

Puis elle ajoutée à propos d’elle et de la romance du joueur des Timberwolves, « Malik et son ex ont été séparés avant que je ne le rencontre, c’est un fait. »

Peu de temps après, cependant, le Montana a accusé Larsa de mentir. «C’est 100% faux», elle tweeté. « Continuez à parler de mon nom et de ma relation et nous allons avoir des problèmes. Les reçus ne mentent pas. N’allons pas là-bas. Je pense que vous vous êtes déjà assez embarrassé. »

Larsa, 46 ans, et Malik, 24 ans, ont haussé les sourcils en novembre lorsque les deux ont été repérés se tenant la main dans un centre commercial en raison du fait que Malik est marié au mannequin Montana, 23 ans, avec qui il partage son fils Makai Joseph, 21 mois, avec. Montana a également été choqué par les photos.