Larsa Pippen a été critiquée par l’ex-épouse de son nouvel amant pour avoir affirmé qu’il s’était séparé d’elle avant de sortir avec Larsa.

L’ancienne meilleure amie de Kim Kardashian, 46 ans, avait tweeté que Malik Beasley n’était plus en couple avec son épouse Montana Yao, mais cette affirmation a été rejetée par le Montana, car la querelle entre eux a pris un autre niveau.

Larsa cherchait à dissiper tout « malentendu » quant à savoir si elle avait une liaison avec la star de la NBA, âgée de 24 ans.

Elle a tweeté: « Malik et son ex ont été séparés avant que je ne le rencontre, c’est un fait. »







Montana a demandé le divorce après avoir vu des photos de Malik avec Larsa, affirmant à l’époque que c’était la première fois qu’elle savait que son mari « jouait loin de chez elle ».

Elle a maintenant réfuté les affirmations de Larsa en disant que « les reçus ne mentent pas » et que c’était « 100% faux » qu’elle s’était séparée de Malik à ce moment-là.

Montana a répondu sur Twitter: « C’est 100% faux. Continuez à parler de mon nom et de ma relation et nous allons avoir des problèmes. Les reçus ne mentent pas. N’allons pas là-bas.

« Je pense que tu t’es déjà assez gêné. »







Malik et Montana étaient mariés depuis neuf mois avant la séparation début décembre.

Elle s’attendait à ce que le basketteur des Timberwolves soit à la maison pour le deuxième anniversaire de son fils Makai, mais au lieu de cela, il a été photographié à Miami avec Larsa.

Malik avait d’abord montré sa main quand il s’agissait de Larsa, après avoir laissé un commentaire séduisant sur son message le 23 octobre, écrivant: « Je veux juste vous emmener à un rendez-vous et vous traiter comme une reine. »

Ils ont ensuite été vus en Floride un mois plus tard, une relation qui a complètement surpris sa femme lorsqu’elle a vu les photos en ligne.

Montana a écrit sur Instagram: « Wow … je ne connais même pas cet homme … c’est fou, je le vois pour la première fois, tout comme vous. »

Le 9 décembre, Montana a déclaré à ses partisans: «Les choses ont été assez difficiles, je ne vais pas mentir.

«On nous a dit de quitter notre maison familiale il y a 10 jours et comme vous tous, je suis assez confus.







Elle a ajouté: « Il n’y a eu aucun traitement privé ou public de la situation ni aucun type d’excuses. Je ne suis pas du genre à divulguer trop d’informations, mais je le ferai certainement si ou quand je pense que c’est approprié. »

Dimanche matin, Larsa a tenté de dissiper les accusations selon lesquelles elle aurait menti au sujet de sa relation avec Malik.

Elle a tweeté: « Je suis séparée en divorce depuis plus de 2 ans et j’ai été liée à quelques gars toute ma vie, alors ne restez pas ici et ne peignez pas une image de moi qui n’est pas vraie. »

