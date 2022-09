Larsa Pippen a rendez-vous avec le fils de Michael Jordan, Marcus

Larsa Pippen est vue en train de dîner avec Marcus Jordan, qui est le fils du coéquipier de son ex-mari.

En 2016, Larsa et Scottie Pippen ont annoncé au monde qu’ils se sépareraient, mais peu de temps après, ils ont décidé d’essayer de se réconcilier. La réconciliation a été interrompue lorsque Larsa a demandé le divorce en 2018 au cours de rumeurs selon lesquelles elle aurait eu une liaison avec Future. Alors que Larsa a nié ces allégations, le monde l’a ignorée et l’a liée à Future de toute façon. Juste avant que le divorce ne soit finalisé en 2022, Larsa avait été liée au joueur de la NBA Malik Beasley et avait même révélé des SMS montrant les pensées de Scottie pour qu’elle retrouve son groove.

Larsa Pippen a été aperçue en train de dîner avec le fils de Michael Jordan, Marcus Jordan

Selon PaigeSix, Lara a été aperçue au dîner avec un visage familier, le fils du coéquipier le plus célèbre de son ex-mari, le fils de Michael Jordan, Marcus Jordan. Marcus Jordan et Larsa Pippen ont été repérés au spot populaire de Miami, Zuma, aux côtés de deux autres. Apparemment, il n’y avait aucun signe de PDA, mais Larsa était « inquiète » par rapport à d’autres invités qui prenaient des photos d’elle et de Marcus. Pour l’instant, il semble que les deux savouraient juste un bon repas à Miami. S’il y a plus, nous sommes sûrs que nous le saurons bientôt.