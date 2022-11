Lars von Trier avait la clé de la fin de “The Kingdom” depuis le début

Au cours des deux premières saisons du drame de l’hôpital hanté de Lars von Trier “The Kingdom”, salué depuis les années 1990 comme “Twin Peaks” du Danemark, von Trier apparaît dans un smoking à la fin de chaque épisode pour offrir un récapitulatif drôle et souhaiter aux téléspectateurs un agréable soirée. Avec un sourire espiègle et un appel à “prendre le bien avec le mal”, il termine par un salut de corne du diable. Mais dans la conclusion tardive en cinq parties, “L’Exode du Royaume“, qui commence à diffuser dimanche sur Mubi, von Trier prononce ses remarques de clôture derrière un rideau. « Physiquement, je me suis un peu retiré », dit-il, ses chaussures dépassant de sous le rideau, citant la « vanité » comme raison. “Les 24 années qui se sont écoulées depuis les anciens épisodes ont laissé leur marque, et je ne peux pas rivaliser avec le jeune Lars von Trier insupportablement arrogant.” C’est, à un certain niveau, un bâillon typique de von Trier, 66 ans, un cinéaste qui ne s’est jamais pris trop au sérieux, parfois à tort, même s’il a créé certains des films les plus férocement imaginatifs, qui enfreignent les règles et parfois films exaspérants des 30 dernières années, dont “Breaking the Waves”, “Dancer in the Dark” et “Dogville”.

Mais le commentaire est aussi le reflet de son état actuel. En août, la société de production de von Trier, Zentropa, a annoncé qu’il était atteint de la maladie de Parkinson. Des semaines plus tard, un von Trier visiblement tremblant a donné une introduction surprise et préenregistrée lors de la première de “The Kingdom Exodus” au Festival du film de Venise, plus tard raconter la variété qu’il avait l’intention de faire une pause dans le cinéma. Lors d’un appel vidéo depuis son domicile à Copenhague ce mois-ci, il a averti qu’il ne pourrait pas parler aussi précisément qu’il le souhaitait. “Cela a pris au moins un quart de mon cerveau, dans le sens où je ne trouve pas les mots”, a-t-il déclaré à propos de sa maladie, “et en anglais, c’est deux fois plus difficile.” Ou comme il l’a dit dans une deuxième interview plus tard dans la semaine, son humour noir et autodérision ressortant : “Je voudrais vous dire que je ne suis pas aussi stupide que vous le pensez en ce moment.” Von Trier plaisantait, comme il le fait presque compulsivement dans la conversation, son sens de l’humour non moins mordant ou provocateur maintenant qu’il ne l’était lorsque les deux premières saisons de “Kingdom” ont été diffusées à la télévision danoise, en 1994 et 1997. Une combinaison d’horreur et de satire se déroulant au Rigshospitalet de Copenhague, la série a été une première percée internationale pour von Trier, et la terminer complète une sorte de cercle, dont les origines remontent à son long métrage de 1987 “Epidemic”, qui utilisait l’hôpital comme lieu.

Image Les épisodes des deux premières saisons de “The Kingdom”, diffusés dans les années 1990, se sont terminés par un récapitulatif de von Trier et un appel à “prendre le bien avec le mal”. Le crédit… Zentropa/Mubi

Image Dans “The Kingdom Exodus”, qui commence à diffuser dimanche, von Trier livre les récapitulatifs derrière un rideau. Le crédit… Zentropa/Mubi