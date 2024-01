Lars Eller reçoit les félicitations des joueurs des Capitals après être devenu le premier Danois à disputer 1 000 matchs dans la LNH

Lars Eller, champion de la Coupe Stanley 2018 avec les Capitals de Washington, a franchi une étape personnelle importante samedi soir. Lorsque le centre de 34 ans est entré sur la glace pour le match des Penguins de Pittsburgh contre les Canadiens de Montréal, il est devenu le premier Danois de l’histoire de la LNH à disputer 1 000 matchs.

Eller, qui a signé avec les Penguins pendant l’intersaison, a joué pour cinq équipes de la LNH au cours de ses 15 années de carrière dans la ligue. Ses 488 matchs en carrière avec les Capitals constituent le record qu’il a joué pour l’une de ces cinq équipes et il restera à jamais dans l’histoire en tant que buteur qui a valu à la ville de DC sa première Coupe Stanley.

Les anciens coéquipiers des Capitals TJ Oshie, Alex Ovechkin, Tom Wilson, John Carlson et Nicklas Backstrom ont tous envoyé des messages de félicitations à Eller que les Penguins ont montrés avant la mise au jeu.

Lars Eller : le premier joueur d’origine danoise de l’histoire de la LNH à disputer 1 000 matchs. Fier de t’appeler Pingouin, Lars ! 👏 pic.twitter.com/IsXUiTPLB8 – Pingouins de Pittsburgh (@pingouins) 28 janvier 2024

Alex Ovechkin : « Je tiens à vous féliciter pour votre 1 000e match. C’est une immense réussite. Bienvenue au club.” Nicklas Backström : Tu es un grand joueur de hockey mais une meilleure personne, papa et mari. J’espère que vous apprécierez ce moment spécial avec vos amis, votre famille et vos coéquipiers. T.J. Oshie : « Qui aurait pensé, à l’époque de Saint-Louis, que nous arriverions aussi loin. Félicitations mec, vraiment content pour toi. En voici bien d’autres. Tom Wilson : « Tu as toujours été un coéquipier extraordinaire et ce fut un privilège absolu de partager la glace avec toi. » John Carlson : “Félicitations à vous. Merci pour les souvenirs. Merci pour l’amitié. Continue.”

Pittsburgh a rendu hommage à Eller lors d’une cérémonie sur glace à laquelle il a été rejoint par son épouse Julie et leurs deux enfants, Sophia et Alexander.

“C’est un immense honneur”, Eller dit avant le match. « Je suis très fier d’être là depuis si longtemps. Tant de bons souvenirs, de moments et de personnes rencontrées en cours de route. Je me sens très reconnaissant et reconnaissant.

Eller a également été honoré avant le match par ses coéquipiers des Penguins et le département des opérations hockey de la franchise dans le vestiaire. Il a reçu une montre Rolex et des billets pour les championnats de tennis de l’US Open 2024.

Sur la glace, il a reçu commeun bâton de hockey en argent et une plaque commémorative des 1 000 matchs.

“Je pense que cela en dit long sur sa passion pour le jeu, sa compétitivité, sa durabilité et sa capacité à jouer longtemps à un niveau élite”, a déclaré l’entraîneur-chef Mike Sullivan. dit Michelle Crechiolo. “C’est une reconnaissance qui en vaut la peine, et je pense que tous nos gars s’en nourrissent.”

Tous les joueurs des Penguins habillés pour le match contre le Tricolore portaient le maillot numéro 20 d’Eller sur la glace lors de l’échauffement.

Ils ont ensuite copié chacun de ses mouvements pendant sa routine d’étirement d’avant-match, à son grand amusement.

Échauffement, style Eller 2️⃣0️⃣ pic.twitter.com/2xy09LgPzi – Pingouins de Pittsburgh (@pingouins) 27 janvier 2024

Pendant le match, le centre des vétérans aligné sur le troisième trio de l’équipe entre les ailiers Rickard Rakell et Valtteri Puustinen. Il a rendu sa soirée encore plus spéciale en marquant un rebond avec 15:55 à jouer en deuxième période.

Ce but était le neuvième de la saison d’Eller.

Eller a signé un contrat de deux ans avec les Penguins en agence libre l’été dernier. Il a quitté les Capitals la saison dernière à la date limite des échanges lorsque l’équipe l’a envoyé à l’Avalanche du Colorado où il a participé à la défense infructueuse des Avs lors de leur victoire en Coupe Stanley en 2022.

L’attaquant de longue date des Capitals a disputé ses 500e, 600e, 700e, 800e et 900e matchs en carrière avec Washington. Il a fait son premier retour au Capital One Arena plus tôt cette saison lorsque les Capitals ont accueilli les Penguins lors de leur match d’ouverture à domicile.

Bien qu’il ait rejoint l’ennemi mortel des Capitals, l’attaquant de 34 ans a reçu une ovation debout de la part des partisans à l’intérieur de la Capital One Arena. « Eye of the Tiger » de Survivor a résonné dans l’arène après la diffusion de sa vidéo d’hommage.

Eller a connu la meilleure année de sa carrière en 2017-2018 avec les Capitals, marquant un sommet en carrière de 18 buts au cours de la saison régulière. Il a ensuite inscrit sept buts énormes et 18 points au total en 24 matchs éliminatoires, aidant ainsi la franchise à remporter la Coupe. Son but gagnant dans le cinquième match à Vegas ne sera jamais oublié.

« Être sur la glace pour cette dernière mise au jeu et être au beau milieu de tout… tous ces moments que je n’oublierai jamais », a déclaré Eller dans sa vidéo hommage.

Avec cette victoire au championnat, Eller est devenue le premier joueur d’origine danoise à remporter la Coupe.

Au total dans sa carrière, Eller a affiché 385 points (171g, 214a), ce qui le place au troisième rang des Danois les plus performants de tous les temps, derrière Nikolaj Ehlers (431) et Frans Nielsen (473).

Il est seulement le 388e joueur de l’histoire de la LNH à disputer 1 000 matchs et seulement le 7e joueur de sa classe de repêchage de 2007 à le faire.

Félicitations, Tigre !