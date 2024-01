Larry Zimmer, diffuseur de longue date des Broncos et du Colorado, est décédé à 88 ans

BOULDER, Colorado — Larry Zimmer, le voix radio de longue date pour le football et le basket-ball de l’Université du Colorado, qui a également convoqué les matchs des Denver Broncos, est décédé samedi. Il avait 88 ans.

L’école a annoncé sa mort avant que l’équipe féminine du Colorado, classée troisième, n’accueille dimanche la sixième équipe féminine de Californie du Sud. Une minute de silence était prévue avant le match.

Zimmer était hospitalisé depuis 10 jours à Lakewood. Il a reçu de nombreux visiteurs et SMS de l’université et des Broncos avant sa mort.

Une icône de la radio du Colorado. Repose en paix, Larry Zimmer

Nous sommes attristés par le décès du légendaire radiodiffuseur des Broncos et de longue date Larry Zimmer, membre du comité. Depuis 1971, Larry a évoqué certains des moments les plus emblématiques de la franchise et a contribué à honorer certaines de nos plus grandes légendes.

Zimmer a passé sept décennies dans la radiodiffusion depuis ses années d’université au Missouri. Il a convoqué 486 matchs de football au Colorado (22 matchs de bowling) et 525 matchs de basket-ball masculin. Il a également disputé 536 matchs préparatoires, de saison régulière et d’après-saison avec les Broncos, dont quatre Super Bowls.

De plus, il était au micro lors de matchs de football à l’Université du Michigan (51 matchs) et à Colorado State (34).

“Sa voix était synonyme de notre programme sportif et il était très apprécié de nos entraîneurs, joueurs et fans”, a déclaré le directeur sportif du Colorado, Rick George, dans un communiqué. “Il fait véritablement partie de notre histoire sportive globale.”

Zimmer a été embauché en 1971 par le directeur sportif de KOA, Bob Martin, pour être le responsable des matchs de football du Colorado et pour servir de commentateur couleur pour les Broncos. Zimmer a également été la voix des Denver Rockets, membres de l’American Basketball Association, et des Colorado Caribous de la North American Soccer League.

Au milieu de la saison 2014, Zimmer a connu des problèmes de santé et a été hospitalisé pendant cinq mois. Il est revenu en 2015 pour sa dernière saison. Son dernier match à domicile a eu lieu le jour de son 80e anniversaire contre la Californie du Sud, où il a été honoré lors d’une cérémonie d’avant-match.

“Il n’y avait qu’un seul gars dans le pays qui lui ressemblait, et quand vous l’entendiez, vous saviez que c’était un match de CU ou de Bronco”, a déclaré Alfred Williams, un joueur remarquable du Colorado de 1987 à 1990 qui a également joué pour les Broncos. .

Né le 13 novembre 1935 à la Nouvelle-Orléans, Zimmer a fréquenté LSU avant d’être transféré au Missouri et d’obtenir un diplôme en journalisme en 1957. Il s’est lancé dans le secteur en diffusant des matchs de football et de basket-ball dans des lycées de Columbia, du Missouri et de Lawton. Oklahoma.

Il laisse dans le deuil son épouse depuis 51 ans, Brigitte; fils, Laurent III; fille, Tracey Robb; et petite-fille, Shannon Robb.