Larry Summers dit qu’il a encouragé la Fed à réussir un atterrissage en douceur, mais pas pour donner de l’espoir

Après un rapport choquant sur l’emploi, Larry Summers, secrétaire au Trésor sous Bill Clinton, a déclaré qu’il était plus encouragé par la Fed à réussir un atterrissage en douceur, mais a averti que c’était une “grosse erreur” de penser que l’économie était “sortie d’affaire”. Fareed Zakaria GPS dimanche.

Le rapport de vendredi sur l’emploi a vu un étonnant 517 000 emplois ajoutés en janvier et le chômage a baissé à 3,4%, le plus bas depuis 1969. Les économistes avaient prédit 185 000 emplois, s’attendant à un ralentissement du marché de l’emploi après près d’un an de hausses agressives des taux de la Réserve fédérale.

La Fed a une fois relevé les taux d’intérêt de manière moins agressive cette semaine, reflétant un sentiment de ralentissement de l’inflation. Cela soulève la question : les États-Unis peuvent-ils réussir un atterrissage en douceur, faire baisser l’inflation sans déclencher une récession ?

Summers a déclaré qu’il “semble plus probable que nous ayons un atterrissage en douceur qu’il y a quelques mois”, mais il continue de craindre des indicateurs d’inflation qui sont revenus sur terre, mais qui sont encore trop élevés à son goût.

“Ils sont encore incroyablement élevés du point de vue d’il y a deux ou trois ans, et il peut encore s’avérer assez difficile de revenir à l’objectif d’inflation”, a déclaré Summers.

Zakaria a demandé si le déclenchement d’une récession valait la peine de faire baisser l’inflation, si des taux d’inflation de 3 à 3,5 % pouvaient devenir la norme.

Summers a déclaré qu’il s’agissait d’un compromis entre des réductions à court terme du chômage et des changements permanents de l’inflation.

“L’avantage que nous pouvons tirer de la réduction du chômage est sur presque toutes les théories économiques et ne sera probablement pas permanent”, a déclaré Summers. “Mais si nous poussons l’inflation à la hausse et que ces problèmes s’enracinent, nous allons vivre avec cette inflation pendant longtemps.”

Les États-Unis comptent environ 3 millions de personnes qui viennent d’arrêter de chercher du travail. Summers l’a attribué aux personnes âgées qui ont décidé de prendre leur retraite plus tôt que ne le suggèrent les schémas normaux pendant le COVID.

Il a dit qu’il y avait une “grande réévaluation” du lieu de travail après le COVID.

“Vous ne devenez pas PDG si vous n’aimez pas être au bureau”, a déclaré Summers. “Et donc les PDG veulent que tous leurs employés reviennent et travaillent, mais beaucoup de gens aiment mieux leur tanière que leurs cabines.”

Summers a également donné des conseils au président Joe Biden alors qu’une crise du plafond de la dette se prépare à Washington.

“Je lui dirais que ce n’est pas une stratégie viable pour le pays de manquer à ses obligations”, a déclaré Summers. “C’est le truc des républiques bananières, et qu’il ne va pas s’engager dans tout ça.”

Les États-Unis ont un “système tout à fait bizarre” où le Congrès vote sur les budgets et doit ensuite autoriser séparément le paiement des factures encourues par ces budgets, a souligné Zakaria, ajoutant qu’une crise pourrait être à l’horizon parce que les républicains de la Chambre ne veulent pas payer les factures jusqu’à ce que le président Biden accepte de réduire les dépenses, même si les budgets ont été établis par les deux parties.

Biden devrait insister pour que “le Congrès fasse son travail et approuve l’emprunt pour financer les dépenses”.

Summers a noté qu’il suffit de quelques républicains responsables pour augmenter le plafond de la dette.

“Que certains membres du Parti républicain puissent se plier aux exigences des extrémistes ne signifie pas que le président des États-Unis doive faire cela.”