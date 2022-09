Larry Summers dénonce la politique budgétaire “totalement irresponsable” du Royaume-Uni

Larry Summers Cameron Costa | CNBC

LONDRES – L’ancien secrétaire américain au Trésor, Larry Summers, a averti mardi que le Royaume-Uni avait perdu sa crédibilité souveraine après que la politique budgétaire du nouveau gouvernement ait fait chuter les marchés. La livre sterling a atteint un plus bas historique face au dollar dans les premières heures de lundi matin, avant de se redresser légèrement mardi, tandis que le rendement du gilt britannique à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis 2008 alors que les marchés reculaient devant le ministre des Finances Kwasi Kwarteng. -appelé “mini-budget” vendredi. Dans une série de tweets mardi matin, le professeur de Harvard Summers a déclaré que bien qu’il soit “très pessimiste” quant aux retombées potentielles des annonces politiques “totalement irresponsables”, il ne s’attendait pas à ce que les marchés capitulent si rapidement. “Une forte tendance à la hausse des taux longs à mesure que la devise baisse est une caractéristique des situations où la crédibilité a été perdue”, a déclaré Summers. “Cela se produit le plus souvent dans les pays en développement, mais cela s’est produit avec le premier (ancien président français) Mitterrand avant un demi-tour, avec la fin de l’administration Carter avant Volcker et avec Lafontaine en Allemagne.” L’annonce politique de l’administration du Premier ministre Liz Truss la semaine dernière comprenait un volume de réductions d’impôts pas vu en Grande-Bretagne depuis 1972, financée par des emprunts, et un retour éhonté à “l’économie du ruissellement” promue par des gens comme Ronald Reagan et Margaret Thatcher. Truss et Kwarteng soutiennent que les politiques sont axées sur la stimulation de la croissance économique. La liquidation soudaine de la livre sterling et des marchés obligataires britanniques a conduit les économistes à anticiper des hausses de taux d’intérêt plus agressives de la part de la Banque d’Angleterre. La banque centrale a déclaré lundi soir qu’elle n’hésiterait pas à agir pour ramener l’inflation vers son objectif de 2% à moyen terme, mais qu’elle évaluerait l’impact de la nouvelle politique économique lors de sa réunion de novembre.

Summers a noté que les swaps sur défaillance de crédit britanniques – des contrats dans lesquels une partie acquiert une assurance contre le défaut d’un emprunteur d’une autre partie – suggèrent toujours des “probabilités de défaut négligeables”, mais ont fortement augmenté. “Je ne me souviens pas d’un pays du G10 avec autant de risques de soutenabilité de la dette dans sa propre monnaie. La première étape pour regagner de la crédibilité n’est pas de dire des choses incroyables. J’ai été surpris lorsque le nouveau chancelier a parlé ce week-end de la nécessité d’encore plus de réductions d’impôts, », a déclaré Summers sur Twitter. “Je ne vois pas comment la BOE, connaissant les plans du gouvernement, a décidé d’agir si timidement. Les suggestions qui semblent avoir émané de la Banque d’Angleterre selon lesquelles il y a quelque chose d’anti-inflationniste dans les subventions énergétiques illimitées sont bizarres. Les subventions affectent si l’énergie est payé directement ou par le biais des impôts maintenant et à l’avenir, et non son coût final. » “Conséquences mondiales” Summers, qui a été secrétaire au Trésor américain de 1999 à 2001 sous le président Bill Clinton et directeur du Conseil économique national de 2009 à 2010 sous l’administration Obama, a ajouté que l’ampleur du déficit commercial britannique mettait l’accent sur les défis auxquels l’économie est confrontée. La Le déficit du compte courant du Royaume-Uni est resté à plus de 8 % du PIBdès le premier trimestre 2022 — bien avant l’annonce du gouvernement. Summers a prédit que la livre tomberait en dessous de la parité avec le dollar et l’euro. “Je ne serais pas surpris si les taux courts britanniques plus que triplaient au cours des deux prochaines années et atteignaient des niveaux supérieurs à 7%. Je dis cela parce que les taux américains devraient maintenant approcher 5% et que la Grande-Bretagne a une inflation beaucoup plus grave, poursuit des politiques plus agressives. l’expansion budgétaire et a des problèmes de financement plus importants », a-t-il déclaré. L’inflation au Royaume-Uni est tombée de manière inattendue à 9,9 % en août, et les analystes ont recalibré leurs attentes alléchantes après que le gouvernement est intervenu pour plafonner les factures annuelles d’énergie des ménages. Cependant, nombreux sont ceux qui voient les nouvelles politiques budgétaires entraîner une hausse de l’inflation à moyen terme. “La crise financière en Grande-Bretagne affectera la viabilité de Londres en tant que centre financier mondial, il y a donc le risque d’un cercle vicieux où la volatilité nuit aux fondamentaux, ce qui à son tour augmente la volatilité”, a ajouté Summers. “Une crise monétaire dans une monnaie de réserve pourrait bien avoir des conséquences mondiales. Je suis surpris que nous n’ayons rien entendu du FMI.” Ses avertissements de contagion mondiale font écho à ceux du responsable de la Réserve fédérale américaine Raphael Bostic, président de la Fed d’Atlanta, qui a déclaré lundi au Washington Post que les réductions d’impôts de 45 milliards de livres sterling de Kwarteng avaient accru l’incertitude économique et augmenté la probabilité d’une récession mondiale. Le président de la Fed de Chicago, Charles Evans, a déclaré mardi à CNBC que la situation était “très difficile”, compte tenu du vieillissement de la population et du ralentissement de la croissance, ajoutant que l’économie mondiale devrait augmenter la croissance de la main-d’œuvre et des infrastructures technologiques afin de garantir la stabilité à long terme. . “Crise monétaire des marchés émergents” La livre sterling a chuté d’environ 7 à 8 % sur une base pondérée en moins de deux mois, et les stratèges de la banque néerlandaise ING ont noté mardi que les niveaux de volatilité négociés pour la livre sont “ceux auxquels on pourrait s’attendre lors d’une crise des devises des marchés émergents”. L’économiste des marchés développés d’ING, James Smith, a suggéré que la pression croissante, potentiellement couplée aux commentaires des agences de notation dans les semaines à venir, pourrait conduire les investisseurs à rechercher des signes d’un revirement politique de la part du gouvernement. “Les ministres peuvent souligner que les mesures fiscales seront associées à des réductions de dépenses, et il y a des allusions à cela dans les journaux d’aujourd’hui”, a noté Smith. “Nous n’excluons pas non plus que le gouvernement envisage de plus près une taxe sur les revenus exceptionnels plus large pour les producteurs d’énergie, ce à quoi le Premier ministre a signalé qu’elle était contre. Une telle politique réduirait considérablement le montant des émissions de titres d’État nécessaires au cours de l’année à venir. “ L’assimilation du Royaume-Uni à une économie de marché émergente est devenue plus répandue parmi les commentateurs du marché ces derniers jours.

Timothy Ash, stratège souverain senior chez BlueBay Asset Management, a déclaré dans un L’éditorial de Politico ce mardi que l’inflation croissante, la baisse du niveau de vie et une spirale potentielle des prix des salaires, combattues par des réductions d’impôts qui exacerberont les déficits budgétaires et courants “déjà gonflés” et augmenteront la dette publique, signifient que le Royaume-Uni ressemble désormais à un marché émergent. “Comme on pouvait s’y attendre, le marché n’a pas été convaincu par la politique économique de croissance du nouveau gouvernement. Les coûts d’emprunt pour le gouvernement ont augmenté, ce qui fait que ses prévisions macroéconomiques semblent désormais insoutenables. Tout s’effondre et on parle de crise dans l’air”, a-t-il ajouté. dit Ash. “Tout ce qui précède ressemble à un pays classique en crise des marchés émergents (EM). Et en tant qu’économiste EM pendant 35 ans, si vous me présentiez les fondamentaux ci-dessus, la dernière chose que je recommanderais maintenant est un programme de réductions d’impôts non financées. “