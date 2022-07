Larry Storch, acteur de “F Troop”, est mort à 99 ans

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’acteur Larry Storch est décédé à l’âge de 99 ans.

La mort de Storch a été annoncée sur Facebook. L’acteur est décédé le 8 juillet.

“C’est avec le cœur le plus lourd que nous partageons avec vous la nouvelle que notre bien-aimé Larry est décédé dans son sommeil pendant la nuit”, indique le communiqué. “Nous sommes choqués et à court de mots pour le moment.”

JAMES CAAN, ÉTOILE DU « PARRAIN », MORT À 82 ANS, DIT LA FAMILLE

“S’il vous plaît, rappelez-vous qu’il aimait chacun d’entre vous et qu’il ne voudrait pas que vous pleuriez sur son décès. Il est réuni avec sa femme Norma et son casting bien-aimé de ‘F Troop’ et tant d’amis et de famille.”

Storch est né dans le Bronx et a lancé sa carrière de divertissement en tant que comique. Il a joué des spectacles debout et a finalement atterri à l’écran avec un rôle dans la sitcom de 1958 “The Phil Silvers Show”.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Il était surtout connu pour “The Great Race”, “F Troop”, “Without Warning” et “Airport 1975”.

Son travail dans “F Troop” lui a valu une nomination aux Emmy Awards pour la performance continue exceptionnelle d’un acteur dans un rôle principal dans une série comique.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS