Larry Smith élu au Comité central d’État de l’ILGOP – Shaw Local

Les comités centraux républicains des 102 comtés de l’Illinois ont tenu des réunions de réorganisation le 27 juillet pour élire de nouveaux dirigeants, y compris des membres du Comité central de l’État – le conseil d’administration du Parti républicain de l’Illinois.

Les membres du Comité central d’État de l’ILGOP sont élus par un vote pondéré des membres du comité de circonscription dans les districts du Congrès qui figurent sur le scrutin de novembre 2022 (nouvelles cartes).

Dans le 14e district du Congrès nouvellement configuré, Larry Smith, récemment réélu président du parti républicain du comté de La Salle, a été élu membre du comité central de l’État pour le district de sept comtés.

Le Comité central républicain du comté de La Salle sous la direction de Larry Smith a plus que doublé au cours des deux dernières années, nommé près de 300 juges électoraux républicains et développé des comités permanents supervisant six initiatives stratégiques : deuxième amendement, intégrité électorale, pro-vie, éducation du public, collecte de fonds. et le soutien des candidats, a déclaré Smith.

Smith a déclaré: “Bien que cela puisse sembler banal, je suis vraiment honoré par les centaines de membres du comité de circonscription du 14e district du Congrès qui ont soutenu mon élection en tant que membre du comité central de l’État de l’ILGOP.”

“Mon engagement est que je travaillerai pour permettre, responsabiliser et élever les comités centraux républicains du 14e district du Congrès de sept comtés, tout en fournissant un conduit bidirectionnel entre la direction de notre parti et notre base.”

Aller à www.LaSalleCountyRepublicans.org pour plus d’informations.