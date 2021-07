Larry Rudolph, le manager de Britney Spears, dit qu’elle prend sa retraite: Rapports

Le manager de longue date de Britney Spears aurait annoncé sa démission dans une lettre à ses conservateurs, citant l’intention de l’icône de la pop de « se retirer officiellement » de la musique.

Dans une lettre publiée par Deadline et The Wrap, le manager Larry Rudolph a déclaré qu’il avait officiellement démissionné après avoir « appris que Britney avait exprimé son intention de prendre officiellement sa retraite ». La lettre était adressée au père de la chanteuse, Jamie Spears, et à Jodi Montgomery, les co-exécuteurs testamentaires de sa tutelle.

USA TODAY a contacté les avocats de Britney Spears, Jamie Spears et Montgomery pour commentaires.

Rudolph a déclaré qu’il avait communiqué avec Spears pour la dernière fois il y a plus de deux ans et demi, « à ce moment-là, elle m’a informé qu’elle voulait prendre une pause de travail indéfinie ». En janvier 2019, Spears a brusquement suspendu sa résidence à Las Vegas en raison des problèmes de santé de son père. Elle n’a pas joué depuis. L’année dernière, elle a sorti une version de luxe de son album de 2016, « Glory », qui comprenait un nouveau single avec les Backstreet Boys.

Le dernier:Britney Spears a appelé le 911 pour signaler un abus un jour avant son témoignage choquant, selon le New Yorker

Sa démission fait suite à une étonnante enquête publiée samedi par Ronan Farrow et Jia Tolentino pour The New Yorker, qui a fourni de nouveaux détails sur le combat de Britney Spears pour se libérer de sa tutelle restrictive. Le rapport alléguait qu’elle avait appelé le 911 pour se signaler comme victime d’abus de tutelle, un jour avant le témoignage choquant de la chanteuse devant le tribunal le 23 juin, au cours duquel elle s’était décrite comme « traumatisée » et « déprimée ».

Rudolph, qui a dirigé Spears de 1998 à 2004 et à nouveau à partir de 2008, a souligné en 2019 la nécessité de faire passer son bien-être physique et émotionnel avant sa carrière, ajoutant qu’il n’avait pas l’intention de la convaincre de travailler si elle ne pouvait pas le gérer. .

« Je ne veux pas qu’elle retravaille tant qu’elle n’est pas prête, physiquement, mentalement et passionnément », a-t-il déclaré. « Si ce moment ne revient plus jamais, il ne reviendra plus jamais. Je n’ai aucune envie ou capacité de la faire travailler à nouveau. Je ne suis là pour elle que lorsqu’elle veut travailler. Et, si jamais elle veut travailler à nouveau, je Je suis là pour lui dire si c’est une bonne ou une mauvaise idée. »

Il a ajouté: « J’ai un rôle dans la vie de Britney. Je suis son manager. Elle m’appelle si et quand elle veut travailler. A part ça, je ne suis impliqué dans rien d’autre. Pas la tutelle, pas son traitement médical, pas ses enfants. Rien d’autre. «

Précédemment:Britney Spears détaille la tutelle «abusive» devant le tribunal. Voici les plus grandes révélations.

Suite:Le documentaire « Framing Britney » expose un problème plus grand que Britney

Dans sa nouvelle lettre aux conservateurs de Spears, Rudolph a de nouveau noté qu’il n’avait « jamais » fait partie de la tutelle ou de ses opérations, ce qui, selon lui, signifiait qu’il n’était « pas au courant de nombreux détails ».

« J’ai été initialement embauché à la demande de Britney pour l’aider à gérer et l’aider dans sa carrière », a-t-il écrit. « Et en tant que manager, je pense qu’il est dans l’intérêt de Britney que je démissionne de son équipe car mes services professionnels ne sont plus nécessaires. »

La semaine dernière, un juge a rejeté la demande de la chanteuse de retirer son père en tant que seul conservateur pour le moment. Un jour plus tard, la juge Brenda Penny a approuvé la demande de la société de gestion de patrimoine Bessemer Trust de démissionner de son poste de co-conservatrice des finances de Britney Spears aux côtés de son père. Selon les documents, Bessemer Trust a déclaré qu’il pensait que la tutelle de Spears était « volontaire » et qu’elle avait consenti à ce que la firme agisse en tant que co-conservatrice, jusqu’à ce que la chanteuse révèle publiquement qu’elle souhaite que l’arrangement prenne fin lors de l’audience du 23 juin.

Le père de Spears et Bessemer Trust avaient le contrôle de sa succession, tandis que le restaurateur professionnel Montgomery a le contrôle de sa personne. La prochaine audience du tribunal dans l’affaire de tutelle de Spears est fixée au 14 juillet.

« Je serai toujours incroyablement fier de ce que nous avons accompli au cours de nos 25 années ensemble », a conclu Rudolph. « Je souhaite à Britney toute la santé et le bonheur du monde, et je serai là pour elle si jamais elle a à nouveau besoin de moi, comme je l’ai toujours été. »

Contribution : Kim Willis, Cydney Henderson et Maeve McDermott

Suite:Britney Spears « dit sa vérité ». Sommes-nous à l’écoute ?

Britney Spears veut la liberté : Qu’est-ce que la tutelle ? Pourquoi quelqu’un aurait-il besoin d’un restaurateur ?