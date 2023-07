Larry Nassar poignardé dans la prison fédérale de Floride : Rapports

L’ancien médecin de l’équipe USA Gymnastics et Michigan State, Larry Nassar, a été agressé dans une prison fédérale de Floride pendant la nuit, selon plusieurs rapports.

Nassar a été poignardé à plusieurs reprises lors d’une altercation avec une autre personne incarcérée et est dans un état stable lundi, par un rapport de l’Associated Press.

Nassar a abusé sexuellement de plus de 300 gymnastes féminines et plus de 150 femmes et filles se sont prononcées publiquement contre lui. Le médecin du sport en disgrâce a plaidé coupable en 2018 à sept chefs d’accusation de conduite sexuelle criminelle et a été condamné à 40 à 175 ans de prison. En juin 2022, Nassar a fait rejeter un dernier appel par la Cour suprême du Michigan.

L’homme de 59 ans purge sa peine au pénitencier américain de Coleman, dans le comté de Sumter, en Floride.

(Photo : Scott Olson/Getty Images)