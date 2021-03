Dès le début de sa carrière, les livres de M. McMurtry ont séduit les cinéastes. «Horseman, Pass By» a été transformé en «Hud», réalisé par Martin Ritt et avec Paul Newman. Le roman sur le passage à l’âge adulte drôle, élégiaque et sexuellement franc de M. McMurtry « Le Last Picture Show »(1966) a été transformé en un film du même titre en 1971 avec Jeff Bridges et Cybill Shepherd et réalisé par Peter Bogdanovich. Le film de son roman de 1975, «Terms of Endearment», réalisé par James L. Brooks et mettant en vedette Shirley MacLaine, Debra Winger et Jack Nicholson, a remporté l’Oscar du meilleur film de 1983.

«Les mains de vache montent moins souvent à cheval que les camionnettes ou les Cadillac. Et le soir, au lieu de s’asseoir autour d’un feu de camp à grignoter des guitares et à chanter «Git along, little dogie», ils sont plus susceptibles de jouer au billard, de boire de la bière et d’essayer leurs charmes sur toutes les filles qu’ils peuvent trouver. »

Pendant plus de cinq décennies, M. McMurtry a écrit plus de 30 romans et de nombreux livres d’essais, de mémoires et d’histoire. Il a également écrit plus de 30 scénarios, dont celui de «Brokeback Mountain» (écrit avec sa collaboratrice de longue date Diana Ossana, d’après une nouvelle d’Annie Proulx), pour lequel il a remporté un Oscar en 2006.

