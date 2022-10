Larry le chat chasse le renard dans le drame animalier de Downing Street

Larry, un tabby de 16 ans, a eu plusieurs rencontres avec des animaux à l’extérieur de Downing Street, sa maison depuis 2011 après que le personnel l’ait adopté de la Battersea Dogs & Cats Home, une organisation caritative de protection des animaux qui aide à trouver des foyers pour les animaux non désirés. Il a été amené pour aider avec le problème des rongeurs; le porte-parole du Premier ministre de l’époque a déclaré qu’il avait une “forte tendance prédatrice”.

Le public britannique a vu à quel point cette impulsion était forte lorsque les caméras roulantes, attendant une mise à jour des responsables sur les pourparlers tendus sur le Brexit, ont surpris Larry en train de se précipiter sur un pigeon. L’oiseau semblait indemne (miraculeusement) et s’est envolé après leur bref combat.

Il est également à la tête de ses compagnons félins. Son grand ennemi était Palmerston, un chat noir et blanc qui appartenait au ministère des Affaires étrangères. Les deux ont eu des relations très peu diplomatiques, se sifflant et se balayant l’un l’autre. En 2020, Palmerston s’est “retiré” à la campagne où il pouvait “passer plus de temps à se détendre loin des feux de la rampe”.