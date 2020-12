Larry Lamb pense qu’il est « hautement improbable » qu’il n’y ait plus de ‘Gavin & Stacey’ – mais les a exhortés à le filmer avant sa mort.

L’acteur de 73 ans a repris son rôle de Mick Shipman lorsque la série humoristique est revenue pour un spécial de Noël unique l’année dernière et il pense que la réaction a été si positive, il n’y a aucun moyen que James Corden et Ruth Jones n’en écrivent pas. plus d’épisodes aux fans.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que l’émission reviendrait probablement, il a déclaré au journal Daily Telegraph: « Après la bonne fin de l’émission spéciale de Noël l’année dernière, il est très peu probable qu’il n’y en ait pas plus. » Nous sommes tous prêts, mais quand ça arrivera, c’est à James [Corden], Ruth Jones et la BBC.

Et Larry a plaisanté en disant qu’il espérait que l’épisode viendrait plus tôt que tard en raison de ses années d’avance – bien qu’il pense toujours qu’il pourrait en faire partie même si le casting se réunissait après sa mort.







Il a plaisanté: « J’espère juste qu’ils en assommeront un autre avant que je ne meure. Cela ou ils peuvent commencer au cimetière. »

La mortalité est dans l’esprit de l’ancienne star d’EastEnders depuis qu’il a eu 65 ans et s’est rendu compte que la vie ne s’étendait plus devant lui.

Il a expliqué: « Mais ensuite, j’ai réalisé que j’avais une grande vie, elle est juste derrière moi, et je ne sais pas quelle vie j’ai devant moi. Chaque jour devient plus précieux. »







Larry a passé la majeure partie de cette année à vivre seul en Normandie, en France, et malgré le manque de compagnie, a toujours chéri le temps.

Il a dit: « Le grand avantage d’être seul a été de penser: ‘Eh bien, appréciez-le, appréciez chaque jour, ne vous inquiétez pas d’être seul, il y a toujours quelqu’un à qui parler au téléphone’.







«Je suis toujours inquiet pour Covid. Cela ne m’intéresse pas. C’est beaucoup plus facile à gérer, enfermé seul.

« Vous devenez particulièrement méfiant, lorsque vous êtes vulnérable. J’ai beaucoup de chance. »