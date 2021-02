Quelques jours après l’annulation de « Lou Dobbs Tonight », Fox Business Network a annoncé la date de début d’un autre vétéran bien connu des nouvelles du câble, Larry Kudlow.

Kudlow, qui vient de terminer son poste de conseiller économique en chef de la Maison Blanche, obtiendra le créneau horaire une heure avant la place de longue date de Dobbs, mais il remplacera en quelque sorte le réseau, donnant au réseau un autre nom de haut niveau associé aux nouvelles commerciales et aux liens étroits. au président Donald Trump – mais sans le même niveau de controverse.

Lundi, Fox Business a déclaré que Kudlow, qui était directeur du Conseil économique national sous Trump, commencerait à organiser un programme commercial en semaine qui comprend une analyse de clôture du marché et des entretiens avec des leaders de l’industrie le 16 février (4 HNE / PST).

Le spectacle de Kudlow mènera à « Fox Business Tonight », qui remplit le créneau de 5 EST / PST longtemps occupé par le spectacle de Dobbs dans un avenir prévisible. Dobbs était l’un des plus fervents partisans de Trump dans les journaux télévisés.

« Fox Business Tonight » mettra en vedette des co-animateurs rotatifs, avec Jackie DeAngelis et David Asman apparaissant cette semaine.

L’embauche de Kudlow, qui l’a appelé à animer une émission en semaine de Fox Business, a été annoncée le 27 janvier. De plus, Kudlow, longtemps un visage familier sur un autre réseau axé sur les entreprises, CNBC, servira de commentateur sur toutes les plateformes Fox. «Son expertise informera grandement notre public et nous nous réjouissons de son retour à la télévision d’affaires», a déclaré Lauren Petterson, présidente de Fox Business, dans un communiqué.

Les anciens de la Maison Blanche de Trump:Fox News embauche l’ancien élève de l’administration Trump, Larry Kudlow; l’attachée de presse Kayleigh McEnany pourrait être la prochaine

«Je suis ravi de faire partie de cette nouvelle entreprise chez FBN et de l’opportunité de vraiment approfondir les problèmes économiques les plus urgents qui affectent les Américains de tous les jours», a déclaré Kudlow.

Les tâches de l’administration Trump de Kudlow comprenaient la coordination du programme de politique intérieure et économique et le travail sur les initiatives économiques, commerciales et fiscales de Trump.

« Lou Dobbs Tonight » a été annulé vendredi, un jour après que Fox News, Dobbs et deux autres hôtes, Maria Bartiromo et Jeanine Pirro, figuraient parmi les personnes nommées dans un procès de 2,7 milliards de dollars intenté par Smartmatic USA, une société de technologie de vote qui allègue les défendeurs répandre de fausses déclarations selon lesquelles il a aidé à «voler» l’élection présidentielle américaine.

Fox News Media a qualifié le litige de « sans fondement » la semaine dernière et lundi a déposé une motion de licenciement, affirmant que le procès Smartmatic cherchait à « étouffer le débat et refroidir les activités vitales du premier amendement ».

« Si le premier amendement veut dire quelque chose, cela signifie que Fox ne peut être tenu responsable pour avoir rapporté et commenté équitablement des allégations concurrentes lors d’une élection très disputée et activement contestée. Nous sommes fiers de notre couverture électorale qui s’inscrit dans la plus haute tradition du journalisme américain, ”A déclaré Fox News Media dans un communiqué sur la motion.

Annulé:Fox Business Network annule « Lou Dobbs Tonight », l’une de ses émissions les plus médiatisées

Après l’annulation de Dobbs, Fox a publié vendredi une déclaration faisant référence aux commentaires antérieurs du réseau sur les changements de programmation postélectoraux probables et n’a pas mentionné le procès Smartmatic.

« Comme nous l’avons dit en octobre, Fox News Media considère régulièrement que des changements de programmation et des plans ont été mis en place pour lancer de nouveaux formats le cas échéant après les élections, y compris sur Fox Business – cela fait partie de ces changements prévus. Un nouveau programme à 17 h sera annoncé dans un proche avenir », indique le communiqué de Fox.

Fox n’a pas commenté le statut de Dobbs sur le réseau, mais le Los Angeles Times rapporte qu’il reste sous contrat mais ne devrait pas être de retour sur les ondes.