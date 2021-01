LARRY King, le légendaire animateur de télévision et de radio, est décédé à l’âge de 87 ans.

Il est décédé ce matin au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles, après avoir reçu un traitement pour un coronavirus.

La tragique nouvelle du décès de Larry a été annoncée sur la page Twitter officielle de Larry.

Sa société, Ora Media, a annoncé sa mort en écrivant: «Pendant 63 ans et sur les plateformes de radio, de télévision et de médias numériques, les milliers d’interviews, de récompenses et de renommée mondiale de Larry témoignent de son talent unique et durable en tant que diffuseur. De plus, alors que c’était son nom apparaissant dans les titres des émissions, Larry a toujours considéré ses sujets d’interview comme les véritables vedettes de ses programmes, et lui-même comme un simple conduit impartial entre l’invité et le public. »

L’annonce a continué: « Qu’il interviewe un président américain, un dirigeant étranger, une célébrité, un personnage en proie à des scandales ou un homme ordinaire, Larry aimait poser des questions courtes, directes et simples. Il pensait que des questions concises fournissaient généralement les meilleures réponses, et il n’avait pas tort dans cette croyance.

«Les interviews de Larry de ses 25 ans de diffusion sur« Larry King Live »de CNN, et ses programmes Ora Media« Larry King Now »et« Politicking with Larry King »sont systématiquement référencés par les médias du monde entier et font toujours partie de son histoire. record de la fin du 20e et 21e siècles.

«Ora Media adresse ses condoléances à ses enfants survivants Larry Jr., Chance, Cannon et toute la famille King.

« Les arrangements funéraires et un service commémoratif seront annoncés plus tard en coordination avec la famille King, qui demande leur intimité en ce moment. »

Larry avait été hospitalisé début janvier après avoir été testé positif au coronavirus.

Alors que l’animateur de l’émission-débat a lutté contre le virus à l’hôpital, son ex-épouse, Shawn, et ses deux fils, Chance et Cannon, n’ont pas pu lui rendre visite en raison des protocoles Covid-19.

Alors que la carrière emblématique de Larry a duré plus de six décennies, il a eu de nombreuses crises de santé dans le passé.

L’hôte souffrait de diabète de type 2 et de cancer du poumon, d’angine et de crises cardiaques ces dernières années.

Larry a passé son 87e anniversaire dans le hôpital surmonter un problème de circulation sanguine.

L’année dernière, Larry a perdu deux de ses enfants adultes, Andy, 65 ans, qu’il a adopté, et sa fille Chaia, 52 ans.

Andy est mort juillet dernier de ce que la famille a dit être une crise cardiaque, et sa fille Chaia est décédée le 19 août après avoir succombé à un cancer du poumon.

Larry a dit de la tragédies: «C’est avec tristesse et le cœur brisé d’un père que je confirme la perte récente de deux de mes enfants, Andy King et Chaia King.

« Les perdre semble tellement hors de propos. Aucun parent ne devrait avoir à enterrer un enfant. »

En août 2019, Larry a demandé le divorce de Shawn cinq mois seulement après avoir subi un accident vasculaire cérébral.

L’ancien couple est toujours légalement marié et partage deux fils, Cannon, 20 ans, et Chance, 21 ans.

Larry a également un fils aîné, Larry Jr, 58 ans, d’un bref mariage avec Annette Kaye.

Larry vivait dans le sud de la Californie, où les cas de Covid-19 à Los Angeles seuls ont explosé au cours des dernières semaines.

Il y a eu un total de 719833 cas de coronavirus dans la région de Los Angeles, avec près de 10000 décès.

