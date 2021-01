Larry King, l’homme de Brooklyn qui est devenu l’animateur de talk-show le plus connu de la télévision par câble, est décédé samedi. Il avait 87 ans.

King avait été hospitalisé pour COVID-19. Il est décédé samedi matin au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles, selon Ora Media, une société de production que King a fondée avec le magnat des médias mexicain Carlos Slim.

«Pendant 63 ans et sur les plateformes de radio, de télévision et de médias numériques, les milliers d’interviews, de récompenses et de renommée mondiale de Larry témoignent de son talent unique et durable en tant que diffuseur», a déclaré la société.

Au cours de plus de cinq décennies dans la radiodiffusion et la télévision, la moitié a passé à héberger « Larry King Live » de CNN, King s’est mêlé aux gens célèbres et infâmes, qui sont devenus l’un ou l’autre.

Selon son décompte, il a interviewé plus de 60000 sujets et, lorsque sa diffusion sur le câble s’est terminée en 2010, il s’est tourné vers Internet avec « Larry King Now », une émission quotidienne sur Hulu d’Ora TV, et est devenu une présence active sur Twitter. .

Il a juré de ne jamais se retirer et de continuer à interviewer jusqu’à sa mort. Mais King n’était pas à l’abri d’autres maladies: 30 ans après avoir subi un quintuple pontage cardiaque, ce qui l’a incité à cesser de fumer trois paquets par jour et à perdre du poids, un examen de 2017 a révélé une tumeur cancéreuse du poumon qui a été enlevée avec chirurgie.

Rapport:Larry King a été hospitalisé pour COVID-19 pendant plus d’une semaine

Il a révélé qu’il avait eu un accident vasculaire cérébral en mars 2019, était dans le coma pendant des semaines et envisageait de se suicider. «Je pensais que j’allais mordre la balle; je ne voulais pas vivre de cette façon», a-t-il déclaré à un intervieweur de la station KTLA de Los Angeles. En avril de cette année-là, il a subi une angioplastie après s’être plaint de douleurs thoraciques. Mais encore une fois, il a récupéré et a continué à travailler.

Vers la fin de 2020, King a atterri au centre médical Cedars-Sinai avec COVID-19. Les protocoles hospitaliers ont empêché sa famille de lui rendre visite. Il a été transféré à l’USI le soir du Nouvel An et recevait de l’oxygène, mais a quitté l’USI début janvier et respirait seul, a déclaré à l’époque David Theall, un porte-parole d’Ora Media.

Auteur de plusieurs livres, King a commencé sa carrière à la radio de Miami avant de passer à la télévision et aux journaux. Son émission nocturne sur CNN, qui a été créée en 1985, est restée l’émission la mieux notée du réseau tout au long de son mandat, qui s’est terminé en 2010.

Alors que certains journalistes traditionnels avaient tendance à le rejeter comme un intervieweur de célébrités qui ne posait pas de questions difficiles, la vérité était bien plus complexe.

«King a été l’une des rares personnes dans l’histoire de la radiodiffusion à avoir essentiellement créé son propre phénomène», a déclaré Tom Rosenstiel, directeur exécutif de l’American Press Institute. « Il n’avait pas besoin d’un réseau. Le réseau avait besoin de lui. »

Il a ajouté: « Il a persuadé, plutôt que défié, et le résultat, bien que pas toujours révolutionnaire, était toujours intéressant et intelligent. Son sale petit secret était qu’il était un gars beaucoup plus intelligent qu’il ne l’avait laissé entendre, et un bien meilleur auditeur que la plupart les gens à la télévision. Mais il croyait vraiment que son invité était la star, et son travail était d’aider à le révéler. «

Les sujets d’interview de King étaient un Who’s Who virtuel. Ils allaient du défunt dirigeant palestinien Yasser Arafat et du défunt Premier ministre israélien Yitzhak Rabin, des présidents américains Bill Clinton et George W. Bush, et des milliers d’autres, dont Paul McCartney, Bette Davis, le Dr Martin Luther King, Eleanor Roosevelt, Frank Sinatra, Marlon Brando, Madonna et Malcolm X.

Larry King s’exprime:Ses enfants Andy et Chaia meurent à quelques semaines d’intervalle

«J’ai interviewé tout le monde une fois», a-t-il écrit dans un livre de 2011, «Truth Be Told». « Comment ai-je manqué Bruce Springsteen? »

La fin de son émission est venue de façon inattendue. «À maintes reprises, les dirigeants m’avaient dit: ‘Tu es ici aussi longtemps que tu veux’», a-t-il écrit, racontant une réunion à laquelle il avait reçu un préavis de quelques mois et promis une série de quatre promotions annuelles (plus tard mis au rebut).

Il a reproché à CNN d’avoir installé une ancienne invitée, Joy Behar, en tant qu’animatrice d’une émission concurrente sur son réseau Headline News Network: « Mon propre réseau coupait dans mes cotes et se demandait ensuite pourquoi ils chutaient », a-t-il écrit. Il a critiqué le visage changeant des informations télévisées: « Les gens se connectent maintenant aux informations par câble, non pas tant pour s’instruire que pour se divertir et voir leurs propres opinions politiques renforcées. »

Et il a rappelé l’un de ses derniers invités, Conan O’Brien, qui venait de subir une sortie désordonnée de NBC: « C’était bien de parler avec quelqu’un qui pouvait me dire ce que c’était que d’être au sommet du monde une minute et hors des ondes le lendemain, « bien que » Conan se sentait foutu d’être remplacé. Je ne l’ai pas fait. » Cependant, il était perplexe face au choix de son remplaçant, Piers Morgan, qu’il ne connaissait qu’en tant que juge de «America’s Got Talent».

King a certes eu des hauts et des bas dans sa vie personnelle. Fils d’un immigrant autrichien installé à Brooklyn, New York, il est né Lawrence Harvey Zieger. King a parlé de survivre en tant qu’enfant en surpoids «acnéique» divertissant ses camarades de classe en imitant des personnalités de la radio. Son père est mort d’une maladie cardiaque à 44 ans, appauvrissant la famille.

La pause de King est venue sur une station de radio à Miami, faisant une émission d’interview nocturne. Une chronique du Miami Herald a suivi, dans laquelle King a parlé de stars se produisant dans des hôtels de Miami Beach, tels que Frank Sinatra. Sa chronique hebdomadaire de réflexions a été publiée aux USA TODAY de 1982 à 2001.

King a décrit ses premières années comme souvent chaotiques, ruinées par ses dépenses folles en voitures, en jeux d’argent et en femmes. Il a été marié huit fois à sept femmes, ce qui lui a valu une réputation de coureur de jupons. (Il a demandé le divorce de sa dernière – et septième – épouse, Shawn Southwick, en 2010; ils se sont réconciliés plus tard, mais il a demandé le divorce à nouveau en 2019.) Constamment endetté et empruntant à des amis, il a fini par être à un moment donné accusé de grand vol après avoir omis de rembourser un prêt de 5 000 $ d’un ami.

Il a eu cinq enfants: Andy et Chaia, les deux conçus avec sa troisième femme, Playboy bunny Alene Akins, sont décédés à quelques semaines d’intervalle en 2020, à 65 et 51 ans, respectivement.

Outre ses bretelles de marque, King était connu pour ses interviews en direct et ses segments d’appel des téléspectateurs. Et il ne semblait jamais manquer de questions.

«Je ne le comprends même pas moi-même», a-t-il déclaré au Globe & Mail de Toronto en 2003. «C’est incessant avec moi. Qui, quoi, où, quand, pourquoi, ne me quitte jamais. Je suis simplement insatiable curieux, ce qui aide à mon travail. Je suis le genre de personne avec qui vous ne voulez pas vous asseoir dans un avion. Je vais vous rendre fou! «

Les fans de King ont partagé des messages en ligne samedi matin.

« Il manquera à tant d’employés de CNN passés et présents », a déclaré Jim Acosta, présentateur de CNN a écrit sur Twitter.

« Être un bon intervieweur est une partie de bonnes questions et une grande partie d’écoute », a déclaré samedi l’animateur de radio Michael Smerconish sur CNN. « Il savait comment gérer ça. »

