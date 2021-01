Icône de télévision Larry King est décédé à l’âge de 87 ans.

Sa société de production Ora Media a annoncé la nouvelle le 23 janvier tweeter, « Avec une profonde tristesse, Ora Media annonce le décès de notre cofondateur, hôte et ami Larry King, décédé ce matin à l’âge de 87 ans à Cedars-Sinai à Los Angeles. »

Une cause de décès n’a pas été révélée. Cependant, la nouvelle survient des semaines après la diffusion d’informations selon lesquelles l’hôte de Larry King en direct avait été hospitalisé en raison de complications du coronavirus. En raison des restrictions pour arrêter la propagation du virus, ses enfants Canon, Larry Jr. et Chance, ainsi que son ex-femme Shawn, dont il a demandé le divorce en 2019, n’avait pas pu lui rendre visite à l’hôpital, une source a déclaré à CNN début janvier. Actuellement, Los Angeles est un épicentre de la pandémie de coronavirus.

King avait également des antécédents de problèmes de santé, notamment le diabète de type 2, le cancer de la prostate et du poumon et une crise cardiaque.

La mort de King survient quelques mois seulement après avoir perdu deux de ses enfants. Son fils Andy avait 65 ans lorsqu’il est décédé subitement d’une crise cardiaque le 28 juillet, et sa fille Chaia avait 51 ans lorsqu’elle est décédée des suites d’un cancer du poumon le 20 août, peu de temps après avoir été diagnostiquée. Andy et Chaia sont les enfants de King et de son ex-femme décédée, ancien lapin Playboy Alene Atkins. Il laisse dans le deuil trois autres enfants.