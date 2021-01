L’animateur de talk-show américain Larry King est décédé à l’âge de 87 ans.

La star de la télévision a été transportée à l’hôpital de Los Angeles fin décembre après avoir été testée positive pour le coronavirus.

King est décédé au Cedars-Sinai Medical Center, a déclaré Ora Media, le studio et le réseau qu’il a co-fondé, a tweeté. Aucune cause de décès n’a été mentionnée dans la déclaration.

King, dont la carrière a duré plus de six décennies, était atteint de diabète de type 2 et avait souffert de cancer du poumon, d’angine et de crises cardiaques ces dernières années.

Image:

L’ancien président américain Bill Clinton (à droite) s’entretient avec Larry King sur CNN en septembre 2002



Image:

Avec Tom Cruise (R) en 2001



Au cours de sa carrière, King, penché sur son bureau avec des manches et des bretelles retroussées, a interrogé des milliers de dirigeants, politiciens et artistes du monde entier.

« Pendant 63 ans et sur les plateformes de radio, de télévision et de médias numériques, les milliers d’interviews, de récompenses et de renommée mondiale de Larry témoignent de son talent unique et durable en tant que diffuseur », a déclaré le communiqué d’Ora Media.

La renommée de King en matière de radiodiffusion a commencé dans les années 1970 avec son émission de radio The Larry King Show, qu’il animait sur le réseau Mutual Broadcasting System.

Il a ensuite eu sa propre émission de télévision, Larry King Live sur CNN, entre 1985 et 2010, où ses invités comprenaient des politiciens, des célébrités, des stars du sport et des théoriciens du complot bien connus.