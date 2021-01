LARRY King, le légendaire animateur de télévision et radio américain, est décédé à l’âge de 87 ans.

Il est décédé ce matin au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles, après avoir reçu un traitement pour un coronavirus.

La nouvelle tragique a été annoncée sur la page Twitter officielle de Larry.

King avait été hospitalisé début janvier après avoir été testé positif au coronavirus.

Sa carrière emblématique a duré plus de six décennies – mais l’hôte a souffert de diabète de type 2 et de cancer du poumon, d’angine de poitrine et de crises cardiaques ces dernières années.

Plus à venir…

