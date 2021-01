Le monde de la radiodiffusion a perdu une légende: une personnalité de la télévision célèbre Larry King est décédé à 87 ans le samedi 23 janvier.

L’animateur de longue date du populaire talk-show CNN Larry King en direct est décédé après avoir combattu le coronavirus pendant des semaines. Il laisse dans le deuil sa septième épouse Shawn Southwick King, 61 ans, leurs fils Roi de la chance, 21 et Roi canon, 20 ans, et son fils d’un précédent mariage, Larry King Jr., 59. Larry est précédé de mort par son fils adoptif Andy King, 65 ans et fille Roi Chaia, 51 ans, décédés à quelques semaines d’intervalle l’été dernier.

Larry a commencé sa carrière dans la radiodiffusion en tant qu’animateur de radio à Miami en 1957. Il est ensuite passé à la télévision et Larry King en direct a fait ses débuts sur CNN en 1985 et s’est terminé en 2010. L’émission populaire a présenté des interviews avec des célébrités de premier plan ainsi que des leaders mondiaux.

Des stars comme l’actrice oscarisée Viola Davis et collègues animateurs de talk-shows Andy Cohen, Wendy Williams et Craig Ferguson a publié des hommages à Larry suite à l’annonce de sa mort.