La communauté du divertissement pleure la perte de Larry King.

Le 23 janvier, la légendaire société d’animateur de talk-show Ora Media a annoncé sa mort dans un déclaration sur les réseaux sociaux de King. « Avec une profonde tristesse, Ora Media annonce la mort de notre co-fondateur, hôte et ami Larry King », lit-on dans le message, « qui est décédé ce matin à l’âge de 87 ans à Cedars-Sinai à Los Angeles. »

Cette nouvelle déchirante survient trois semaines après que King a été hospitalisé pour un coronavirus. Le 3 janvier, King a été libéré de l’unité de soins intensifs, bien qu’il soit resté hospitalisé au milieu de sa bataille contre le COVID-19.

Alors que la nouvelle de sa mort a émergé le 23 janvier, de nombreux collègues, anciens interviewés et fans de King se sont tournés vers les réseaux sociaux pour lui rendre hommage. Gouverneur de New York Andrew Cuomo a également tweeté: « Larry King était un garçon de Brooklyn qui est devenu [sic] un journaliste qui a interviewé les journalistes. Il a mené plus de 50 000 entretiens qui ont informé les Américains de manière claire et simple. New York adresse ses condoléances à sa famille et à ses nombreux amis. «