Larry King se bat contre le coronavirus dans un hôpital de Los Angeles.

L’ancien animateur de CNN, âgé de 87 ans Larry King en direct, qui est un survivant du cancer et atteint d’une maladie cardiaque, a commencé sa bataille contre le COVID-19 il y a environ 10 jours, selon Roger Friedmande Hollywood 411 site Web, qui a d’abord rapporté la nouvelle. Une source proche de la famille de Larry a confirmé Actualités ABC le samedi 2 janvier, que la star a été hospitalisée pour COVID-19, disant: « Larry a combattu tant de problèmes de santé ces dernières années et il se bat aussi durement contre celui-ci, c’est un champion. »

Hollywood 411 a ajouté que son ex-femme Shawn King et leurs deux fils, Roi de la chance, 21 et Roi canon, 20 ans, ne sont pas autorisés à lui rendre visite mais sont en contact permanent avec l’hôpital et les médecins traitant l’animateur de télévision.

Les hôpitaux à travers le pays ont mis en place des limites plus strictes pour les visiteurs dans un contexte d’augmentation rapide des infections au COVID-19, qui survient alors que les vaccins sont lentement déployés.

Larry, qui a récemment hébergé la série numérique Larry King maintenant et PoliticKING avec Larry King, a connu une année 2020 particulièrement difficile. En novembre, il a passé son 87e anniversaire dans un hôpital avec un problème de circulation sanguine, Page six signalé. Au cours de l’été, deux de ses cinq enfants sont morts à quelques semaines d’intervalle – son fils adoptif Andy King, 65 ans, a subi une crise cardiaque mortelle fin juillet, alors que sa fille unique Roi Chaia est décédé à l’âge de 51 ans en août, peu de temps après avoir reçu un diagnostic de cancer du poumon. Larry, qui a été marié sept fois, est aussi un père en fils Larry King Jr., 59.