La légende américaine du talk-show Larry King est décédée à l’âge de 87 ans.

Il est décédé ce matin au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles après une bataille contre le coronavirus

Une déclaration publiée en ligne par sa société Ora Media a confirmé la triste nouvelle.

On y lisait: «Avec une profonde tristesse, Ora Media annonce la triste mort de notre co-fondateur, hôte et ami Larry King.

«Pendant 63 ans et sur les plates-formes de la radio, de la télévision et des médias numériques, des milliers d’interviews, de prix et de renommée mondiale de Larry peuvent témoigner de son talent unique et durable en tant que diffuseur.

«De plus, alors que c’était son nom apparaissant dans les titres des émissions, Larry a toujours considéré ses sujets d’interview comme les véritables vedettes de ses programmes, et lui-même comme un simple conduit impartial entre l’invité et le public.

«Qu’il interviewe un président américain, un dirigeant étranger, une célébrité, un personnage ravagé par le scandale ou un homme ordinaire, Larry aimait poser des questions courtes, directes et simples.

« Il pensait que des questions concises fournissaient généralement les meilleures réponses, et il n’avait pas tort dans cette croyance …

«Ora Media adresse nos condoléances à ses enfants survivants Larry, Jr, Chance, Cannon et toute la famille King.

« Les services funéraires et un service commémoratif seront annoncés plus tard en coordination avec la famille King, qui demande la confidentialité en ce moment. »







(Image: Getty Images)



King a été admis à l’hôpital de Los Angeles en janvier après avoir contracté Covid-19.

Sa mort survient après des années de problèmes de santé qui ont tourmenté la star au fil des ans, notamment des batailles contre le cancer du poumon et de la prostate.

Il a également survécu à une crise cardiaque en 1987 et à un accident vasculaire cérébral presque mortel en 2019, qui l’ont laissé dans le coma pendant des semaines.

King est né Lawrence Zeiger à Brooklyn, New York et a commencé sa carrière de journaliste après avoir déménagé en Floride.

Il a débuté à la radio, décrochant son premier concert de présentation à l’antenne en 1957 et adoptant son nouveau nom de Larry King sur les conseils de son directeur de station.

Il a légalement changé de nom deux ans plus tard.

Après avoir passé des années à se nommer à la radio, il est passé à la télévision en 1960 en animant une émission de nouvelles locale appelée Miami Undercover et a eu la chance de travailler avec l’humoriste Jackie Gleason qui est devenu le mentor du jeune journaliste.

Sa carrière a subi un échec en 1971 lorsqu’il a été arrêté après avoir été accusé d’avoir arnaqué un associé. Il a perdu son emploi à la radio et à la télévision et a fini par travailler comme annonceur de courses.

King n’a pas contesté un chef d’accusation d’avoir passé un mauvais chèque et a réussi à revenir à la télévision quatre ans plus tard et en 1978, il avait décroché sa propre émission de radio nationale.

Au cours de ses années d’animation de son émission nocturne pour Mutual Broadcasting System, King a interviewé des invités et pris les appels téléphoniques des auditeurs dans un format qui deviendrait sa marque de commerce.

Le Larry King Show s’est déroulé de 1978 à 1994, remportant à King un très convoité prix Peabody en 1982.

Il a continué l’émission de radio tout en travaillant également à la télévision, en lançant Larry King Live sur CNN en 1985, ce qui l’a propulsé à un nouveau niveau de renommée.





(Image: Getty Images)



L’émission a couvert un large éventail de sujets allant des affaires courantes aux théoriciens du complot farfelus et aux invités célèbres et est devenue un incontournable de la télévision américaine.

King a continué à animer l’émission pendant 25 ans jusqu’à ce qu’il démissionne en 2010 et passe la main à Piers Morgan qui lui a succédé.

Il a signé son dernier spectacle en disant: « Je ne sais pas quoi dire sauf à vous, mon public, merci. Et au lieu de dire au revoir, que diriez-vous de si longtemps. »

Le vétéran de la télé a continué à faire des apparitions pour CNN dans les années suivantes, et a également hébergé la série Web Larry King Now, une émission politique, Politicking avec Larry King.





(Image: AFP via Getty Images)



Dans sa vie personnelle, King a été marié huit fois, à sept femmes – épousant et divorçant l’ancien lapin Playboy Alene Akins à deux reprises au cours de leur histoire d’amour.

Son mariage définitif était avec la septième épouse Shawn Southwick en 1997, le couple se mariant dans un hôpital de Los Angeles peu de temps avant que la star de la télé ne subisse une opération cardiaque.

Leur relation s’est effondrée en 2010 et ils se sont réconciliés mais ont de nouveau demandé le divorce en 2019.

Au fil des ans, King est devenu papa de cinq enfants et a accueilli neuf petits-enfants, ainsi que quatre arrière-petits-enfants.

Il a subi une terrible tragédie l’année dernière lorsque deux de ses enfants, sa fille Chaia King et son fils Andy King, sont tous deux décédés à trois semaines d’intervalle de façon inattendue au cours de l’été.

Chaia est décédée après une bataille contre le cancer du poumon et Andy a été frappé par une crise cardiaque.