Larry King, le légendaire animateur de talk-show américain, est décédé à l’âge de 87 ans.

Il est décédé samedi au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles, selon Ora Media, le réseau qu’il a co-fondé.

Bien que la cause de son décès n’ait pas été annoncée, CNN avait précédemment signalé qu’il avait été hospitalisé pour COVID-19.

King a mené des milliers d’entretiens avec des présidents, des dirigeants mondiaux, des célébrités et des gens ordinaires, et était présent dans les médias audiovisuels américains pendant plus de 60 ans.

« Il pensait que des questions concises fournissaient généralement les meilleures réponses, et il ne s’était pas trompé dans cette croyance », a déclaré le communiqué d’Ora Media.

King a commencé comme diffuseur de radio en Floride dans les années 1950. Son émission d’appel à l’échelle nationale dans les années 1980 sera finalement diffusée par plus de 250 affiliés, revendiquant une audience hebdomadaire comprise entre trois et cinq millions.

De 1985 à 2010, King a animé une émission de télévision sur CNN appelée « Larry King Live » qui comptait plus de 6 000 épisodes.

Il a remporté plusieurs prix pour son travail, dont deux prix Peabody et un Emmy. Il a été intronisé au Radio Hall of Fame en 1989.

King a mené des milliers d’interviews et était connu pour avoir réservé des invités difficiles à obtenir, dont Marlon Brando, qui a embrassé King à l’antenne en 1994. Il a également interviewé le chanteur Frank Sinatra, qui a rarement fait des interviews.

King a déclaré que l’acteur Jackie Gleason avait amené Sinatra à faire son émission de radio de trois heures dans les années 1960 pour la première fois. En 1988, King a finalement fait la dernière interview télévisée de Sinatra.

Il a interviewé tout le monde, des présidents américains aux dictateurs les plus notoires du monde. Il a qualifié Mouammar Kadhafi de Libye de « la pire » personne à interroger.

King est né en 1933 à Brooklyn, New York, où il a grandi.

