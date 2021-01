L’animateur de talk-show américain vétéran Larry King est à l’hôpital avec un coronavirus.

King, 87 ans, suit un traitement depuis COVID-19[feminine au centre médical Cedars-Sinai à Los Angeles pendant plus d’une semaine, ont déclaré à CNN des sources proches de sa famille.

Le diffuseur est actuellement isolé et ne peut pas recevoir de visiteurs, ont-ils ajouté.

Image:

L’homme de 87 ans est à l’hôpital et ne peut pas recevoir de visiteurs, selon des rapports



Image:

L’animateur de talk-show photographié lors d’une interview avec Madonna en 1999



King, dont la carrière s’étend sur plus de six décennies, est atteint de diabète de type 2 et a souffert de cancer du poumon, d’angine de poitrine et de crises cardiaques ces dernières années.

« Larry a combattu tant de problèmes de santé au cours des dernières années et il se bat contre celui-ci aussi, c’est un champion », a déclaré la source à CNN.

La renommée de King en matière de radiodiffusion a commencé dans les années 1970 avec son émission de radio The Larry King Show, qu’il animait sur le réseau Mutual Broadcasting System.

Il a ensuite eu sa propre émission de télévision, Larry King Live sur CNN, entre 1985 et 2010, où ses invités comprenaient des politiciens, des célébrités, des stars du sport et des théoriciens du complot bien connus.

Plus récemment, King a hébergé Larry King Now sur la plate-forme de streaming américaine Hulu et RT – le diffuseur d’État russe.

King compte 2,4 millions d’abonnés sur Twitter, avec son dernier tweet publié le 27 novembre pour Thanksgiving. Il a également posté le 20 novembre pour remercier ses fans de lui avoir souhaité un joyeux 87e anniversaire.

L’année dernière, deux des cinq enfants de King sont morts à quelques semaines d’intervalle. Andy, 65 ans, a subi une crise cardiaque fin juillet, tandis que Chaia, 52 ans, est décédée après avoir reçu un diagnostic de cancer du poumon.

King a fondé sa propre organisation caritative, la Larry King Cardiac Foundation, en 1988, pour aider à financer le traitement des patients sans assurance médicale.

Sky News a contacté un publiciste du présentateur pour commenter son état.