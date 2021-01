Larry King aurait été admis à l’hôpital après avoir contracté Covid-19.

L’animateur de talk-show et star de CNN, âgé de 87 ans, a récemment été emmené dans un hôpital de Los Angeles pour des soins médicaux tout en luttant contre le virus, selon Showbiz411.

Le rapport révèle également que Larry a contracté le virus il y a plus de 10 jours.

Larry – dont la carrière télévisuelle s’étend sur des décennies – est plus à risque du virus en raison de son âge.

La personnalité de la télévision a également souffert de nombreux problèmes de santé dans le passé, notamment le cancer du poumon et de la prostate, ainsi que d’avoir souffert d’une crise cardiaque.

Il a ensuite subi un autre accident vasculaire cérébral quasi mortel en 2019, qui l’avait laissé dans le coma « pendant des semaines ».

Un représentant de Larry King a été approché par The Mirror pour commenter.







(Image: Reuters)



Le rapport continue en suggérant que la famille de Larry – qui comprend sa femme Shawn King et ses deux fils, Chance et Cannon – ne peut pas rendre visite à la star à l’hôpital parce qu’il est isolé.

Larry serait en bons termes avec sa femme de 22 ans alors que le couple était en train de divorcer.

L’animateur de télévision primé est connu pour son travail sur The Larry King Show, ainsi que pour une longue liste d’autres podcasts télévisés et radiophoniques, y compris plusieurs interviews de célébrités emblématiques.







(Image: Getty Images)



L’hospitalisation annoncée de Larry survient après une année difficile pour la star de la télévision, ayant perdu deux enfants en 2020.

La star du talk-show a rendu hommage à sa fille Chaia King et à son fils Andy King, qui sont tous deux décédés à trois semaines d’intervalle inopinément au cours de l’été.

Après leur mort, Larry a parlé du chagrin de sa famille dans un communiqué.







(Image: Getty Images Amérique du Nord)



«C’est avec tristesse et le cœur brisé d’un père que je confirme la perte récente de deux de mes enfants, Andy King et Chaia King», a déclaré Larry à l’époque.

«Tous les deux étaient des âmes bonnes et gentilles et ils nous manqueront beaucoup.

« Andy est décédé subitement d’une crise cardiaque le 28 juillet, et Chaia est décédée le 20 août, peu de temps après avoir reçu un diagnostic de cancer du poumon. »







(Image: WireImage)



Il a ajouté: « Les perdre se sent tellement hors de propos. Aucun parent ne devrait avoir à enterrer un enfant. Ma famille et moi vous remercions pour votre effusion de bons sentiments et de bons vœux.

Les cas de coronavirus continuent de monter en flèche en Californie, où Larry est basé.

Les rapports révèlent qu’il y a eu au moins 1 917 décès le 1er janvier seulement aux États-Unis, alors que la pandémie fait rage dans tout le pays.