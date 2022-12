Larry Kawiecki de Streator a dirigé une entreprise d’électronique pendant plus de 4 décennies – Shaw Local

Larry Kawiecki a exploité son entreprise de quartier à Streator pendant plus de quatre décennies, car c’était sa passion et il aimait la partager.

Kawiecki est décédé en décembre 2021. Alors que le bâtiment qui abritait American Eagle Electronics au 606 E. Bronson St. a été démoli la semaine dernière, l’impression que Kawiecki a faite avec les clients qui cherchent à acheter les chaînes stéréo de son magasin demeure.

Larry Kawiecki danse avec sa femme Judith. Kawiecki a possédé American Eagle Electronics pendant plus de quatre décennies à Streator, partageant son amour pour les chaînes stéréo avec les clients. (Photo fournie par Susi Kawiecki Sirianni)

Pendant des années, Kawiecki était connu de tous les adolescents qui voulaient un système de sonorisation et il a ajouté à la mystique en appelant sa petite entreprise à côté de sa résidence “la maison construite pour le son”.

“Il faisait venir des clients à des kilomètres, car il avait des choses que les gens voulaient”, a déclaré la fille de Larry, Susi Kawiecki Sirianni. «Il a ouvert à tout le monde et à tout le monde. Ils l’appelaient à toute heure et il ouvrait. La vie de notre famille tournait autour de la boutique.

Kawiecki a noué plusieurs amitiés en se connectant avec les gens du magasin, a déclaré sa fille. Il aimait montrer des écrans stéréo, en jouant des vieux morceaux et de la musique doo wop.

“Il le faisait monter si fort, montrant des haut-parleurs, des amplis et des radios que vous pouviez entendre le mur trembler”, a déclaré Susi.

Vétéran de l’armée, Kawiecki a fait partie de la 196e brigade d’infanterie au Vietnam. Il a ensuite travaillé pendant 42 ans à la Owens-Illinois Glass Company voisine en tant qu’électricien.

Il était patriote, ce qui, selon sa fille, a motivé le nom commercial “American Eagle”.

Kawiecki était connu pour ses planches d’amplis uniques en leur genre. Les agriculteurs et les camionneurs se sont également tournés vers lui pour l’installation de systèmes stéréo et électroniques. Qu’il s’agisse de voitures de sport, de bateaux ou de motos Harley Davidson, Kawiecki s’est occupé de fournir des chaînes stéréo et des accessoires pour chacun d’eux.

Son père a lancé son entreprise dans son propre garage, puis a acheté la maison voisine pour y établir le magasin après le déménagement des voisins.

La fille de Kawiecki a déclaré qu’il était triste pour sa famille, y compris sa mère Judith, de démolir le bâtiment qui abritait le magasin d’électronique, mais le coût d’entretien allait être trop élevé. Elle a dit que sa famille avait l’intention de garder le paysage agréable sur la propriété et d’honorer son père, notamment en laissant le mât du drapeau.

“Il aimait ce magasin plus que tout et ses yeux s’illuminaient lorsqu’il en parlait à d’autres personnes”, a-t-elle déclaré. “Il a pris un rêve et en a fait une réalité.”