Larry June avait sa ville natale Red Bull SoundClash à San Francisco

Larry June amène Goapele sur scène lors du Red Bull SoundClash de San Francisco

Larry June et Babyface Ray ont apporté leurs talents dynamiques à leurs étapes respectives encore une fois pour leur deuxième Red Bull SoundClash le 3 novembre à San Francisco et BOSSIP était dans le bâtiment pour témoigner.

La grande finale très attendue de la saga Red Bull SoundClash The Bay vs Detroit, Larry June et Babyface Ray ont donné des performances animées pour le public bondé de l’emblématique Regency Ballroom de San Francisco. La foule était debout toute la nuit pour les deux artistes et leur impressionnante gamme d’artistes spéciaux, avec le «compteur d’applaudissements» gardant le match serré mais finissant par basculer vers le favori de la ville natale Larry June dans les batailles en tête-à-tête.

Bien que Larry ait peut-être joué pour une foule de sa ville natale, il était clair que les fans des deux rappeurs étaient dans le bâtiment alors que le public récitait des couplets mot pour mot tout au long de la nuit alors que les artistes parcouraient leur catalogue de chansons.

Semblable à leur précédent SoundClash à Detroit, Larry et Ray avaient une gamme d’artistes invités spéciaux pour les rejoindre sur scène. Le favori de Bay Area, P-Lo, a surpris la foule avec une performance de “Good”, sa collaboration avec Larry June.

Larry a également fait venir la légende de Bay Area Goapale, Jay Worthy et l’ancien membre de SOBxRBE Daboii pour interpréter leurs propres morceaux sur la scène parsemée d’orangers de Larry. Babyface Ray a applaudi avec sa propre liste d’invités spéciaux, dont King Hendricks, collaborateur fréquent Sam, 22e Jim et Lil Kayla.

Nous avons passé un moment incroyable grâce aux deux artistes et personne ne bat Red Bull en matière d’hospitalité.

