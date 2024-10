Larry Holmes exprime clairement ses sentiments sur l’héritage de Mike Tyson s’il perd le combat contre Jake Paul

Larry Holmes a insisté sur le fait que l’héritage de Mike Tyson en matière de boxe était sécurisé, quoi qu’il arrive lors de son combat avec Jake Paul le mois prochain.

Cependant, le joueur de 74 ans a le sentiment que « l’enfer sera perdu » si le joueur de 27 ans l’emporte lorsque le combat aura lieu au stade AT&T au Texas.

Il a pris sa retraite du sport en 2005 après avoir été surclassé par Kevin McBride et, bien qu’il ait participé à un affrontement hors-concours en 2020, on ne sait pas comment il se comportera dans un combat professionnel.

Parler à OLBG il a déclaré : « Non, cela n’affectera pas l’héritage de Tyson s’il perd, mais si Jake gagne, l’enfer va se déchaîner.

Mais Holmes estime que Tyson est capable de blesser son adversaire et estime que le joueur de 58 ans ne peut pas être sous-estimé.

Il aura la jeunesse à ses côtés et s’est battu plus récemment, après avoir affronté Mike Perry en juillet.

« Mais peu m’importe qui gagne, ces gars-là gagnent plus d’argent en un combat que moi en 70 combats. Je suis content que ces gars-là gagnent de l’argent. »

« Earnie Shavers était l’un des puncheurs les plus durs qui aient jamais existé et Mike est à ses côtés au sommet.

« Mike est un puncheur. J’ai combattu Mike et il m’a frappé et c’était tout.

« Mike sera capable de tenir les rounds de deux minutes. Mike vient se battre quand il y pense, il va travailler sur vous. Et c’est ce que j’ai vu aujourd’hui. Et si ce type essaie d’échanger des coups avec Mike , il perd.

« J’ai regardé un clip de Mike Tyson ce matin et tout ce que je peux dire, c’est que Jake ferait mieux d’être prêt s’il veut combattre Mike », a-t-il poursuivi.

« Earnie Shavers a été le plus dur que j’ai jamais affronté, mais quand Tyson frappe, il essaie de vous tuer. Et Mike peut encaisser un bon coup de poing, je l’ai frappé plusieurs fois et il a continué à venir.

« Jake va le frapper, mais Mike va continuer à venir. Il ferait mieux d’être prêt à ce que Mike continue à donner des coups de poing. »

Concernant la façon dont Paul peut gagner, Holmes pense que Paul devra rester hors de portée de son adversaire et le fatiguer.

« Si Jake bouge comme Larry Holmes, en tournant en rond, en esquivant les coups, alors il pourra peut-être survivre », a-t-il ajouté.