Hogan, qui a organisé un sommet de deux jours sur les infrastructures la semaine dernière avec un groupe bipartisan de gouverneurs et de législateurs, a déclaré que « la reconstruction de l’infrastructure américaine est une question cruciale sur laquelle nous sommes tous d’accord, et nous pensons tous que cela devrait être un effort bipartisan. »

« Nous devrions séparer toutes ces autres infrastructures familiales dont ils parlent et toutes ces hausses fiscales massives sur les riches et sur les entreprises », a déclaré Hogan.

Hogan, s’exprimant sur « Squawk Box » de CNBC, a également critiqué la prochaine phase du vaste plan de reprise économique de Biden, qui devrait être dévoilé cette semaine et qui inclurait des hausses d’impôts sur les Américains les plus riches.

Les commentaires de Hogan sont intervenus un jour après que le sénateur Joe Manchin, le démocrate de Virginie-Occidentale dont les opinions plus conservatrices lui donnent une influence démesurée au sein du Sénat politiquement divisé, a lancé son propre appel pour une approche plus ciblée des infrastructures.

« Je pense qu’ils devraient être séparés, car, lorsque vous commencez à mettre tant de choses dans un seul projet de loi, que nous appelons un projet de loi omnibus, il est très, très difficile pour le public de comprendre », a déclaré Manchin dimanche sur CNN. Syndicat. »

Manchin, l’un des 27 dirigeants politiques qui ont assisté au sommet de Hogan à Annapolis, Maryland, a également salué une contre-offre soutenue par le GOP sur les infrastructures, qui représente moins d’un tiers de la taille du plan de Biden et exclut les éléments clés.

Pendant ce temps, la proposition d’infrastructure de Biden est jusqu’à présent populaire parmi les Américains, selon un récent sondage NBC News. L’enquête menée auprès de 1 000 adultes américains a révélé que 59% ont déclaré que le plan était une bonne idée, tandis que 21% n’étaient pas d’accord et 19% n’avaient pas d’opinion. Le sondage a une marge d’erreur de plus ou moins 3,1 points de pourcentage.

Hogan sur CNBC a déclaré que la première étape des négociations entre les parties consiste à s’entendre sur une définition de l’infrastructure. « Il y a une différence de 1,6 billion de dollars entre ce que les républicains ont proposé et ce que les démocrates ont proposé », a-t-il déclaré. « C’est vraiment le principal point de friction. »

Interrogé sur le montant qui, selon lui, sera finalement dépensé pour les infrastructures, Hogan a déclaré qu’il devinerait entre 900 et 1,1 billion de dollars, soit environ la moitié de la taille de ce que l’administration Biden demande actuellement.

Mais la deuxième partie du plan de la Maison Blanche visant à réformer l’économie américaine devrait coûter au moins 1 billion de dollars. La proposition, qui n’a pas encore été révélée, pourrait également inclure 500 milliards de dollars en crédits d’impôt, a déclaré une source à CNBC la semaine dernière.

Hogan a déclaré que tous les participants à son sommet étaient d’accord avec Manchin sur le fait que les législateurs devraient se concentrer uniquement sur un plan simple pour traiter les infrastructures. Cela inclut non seulement les routes et les ponts, mais aussi « les infrastructures numériques et l’énergie verte et le réseau », a-t-il déclaré, ajoutant que « nous pouvons convenir de trouver ce terrain d’entente ».

Mais interrogé sur la prochaine phase du plan et si les hausses d’impôts signalées sont des propositions punitives et de perte de revenus, Hogan a répondu qu’elles l’étaient.

« Nous devrions séparer toutes ces autres infrastructures familiales dont ils parlent et toutes ces hausses fiscales massives sur les riches et les entreprises, mettre cela de côté pour un débat ultérieur pendant que nous nous concentrons sur les infrastructures, ce que font les républicains et les démocrates. s’entendre sur et où nous pouvons trouver un terrain d’entente et le faire », a-t-il déclaré.

«Il y a des milliards de dollars de capitaux du secteur privé prêts à investir dans les infrastructures, il ne s’agit donc pas seulement de taxer les gens», a déclaré le gouverneur. « Il ne s’agit pas seulement d’augmenter l’impôt sur les plus-values ​​et d’imposer les riches. »