Larry H. Miller Sports + Entertainment étend la marque des cinémas Megaplex

Avec l’aimable autorisation de Larry H. Miller Sports + Entertainment

Larry H. Miller Sports + Entertainment a annoncé la poursuite de l’expansion de Megaplex Entertainment à St George’s Desert Color. Le plus récent Larry H. Miller Megaplex Entertainment à Desert Color est en cours de développement en partenariat avec Woodbury Corporation dans le cadre du centre commercial communautaire et régional planifié. Le développement du projet Megaplex Entertainment chez Desert Color est déjà en cours et des détails spécifiques seront bientôt disponibles. Le nouveau complexe de divertissement comprendra des auditoriums de format haut de gamme, un bowling de luxe avec des restaurants au bord de la piste, une variété d’options de restauration et de boissons, une salle de jeux vidéo avec un centre d’échange de prix, un espace privé pour les événements et les fêtes, et bien plus encore.

Un site LHM Megaplex Entertainment est également actuellement en construction au centre-ville de Daybreak, une communauté planifiée par Larry H. Miller dans le sud de Jordan, dans l’Utah. Le complexe Megaplex Entertainment sera situé à côté du nouveau stade de baseball Salt Lake Bees et devrait ouvrir ses portes en 2025. Des rénovations et des améliorations de luxe sont également en cours dans plusieurs cinémas Larry H. Miller Megaplex, notamment les cinémas LHM Megaplex at Sunset (également situés à St. George), les cinémas LHM Megaplex à Genève à Vineyard, Utah, et les cinémas LHM Megaplex à Legacy Crossing à Centreville, Utah

Chaque projet comprendra des fauteuils inclinables de luxe chauffants et électriques, des sièges de luxe et des salles silencieuses dans certains auditoriums, ainsi qu’un système de projection laser grand format haut de gamme PlatinumX avec son Dolby Atmos. Chacun des emplacements répertoriés reste ouvert pendant les rénovations, certaines parties du bâtiment étant fermées pendant la rénovation. Les cinémas Larry H. Miller Megaplex de The Junction à Ogden ont récemment subi une transformation similaire. Plusieurs autres projets de Larry H. Miller Sports + Entertainment sont également à divers stades de développement actif. Pour plus d’informations, veuillez visiter MegaplexThéâtres.com.

« Nous sommes ravis de nous associer à Woodbury Corporation pour proposer notre tout nouveau concept de divertissement aux résidents du sud de l’Utah », a déclaré Michelle Smith, présidente de Larry H. Miller Sports + Entertainment. « En tant qu’entreprise, nous nous efforçons d’« enrichir des vies » en développant des lieux significatifs qui bâtissent une communauté, créent des emplois et rassemblent les gens. »

“Megaplex est l’un des meilleurs exploitants de cinéma et de divertissement et constituera un pôle d’activité pour Desert Color”, a déclaré Danny Woodbury, vice-président senior de Woodbury Corporation. “Woodbury Corporation et ses partenaires s’engagent à faire de ce développement un espace de rassemblement régional offrant le meilleur en matière de divertissement, de restauration et de shopping.”