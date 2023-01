Larry Gatlin se souvient de l’enfance de Lisa Marie Presley: “Elle était calme et timide dans l’âme”

Larry Gatlin réfléchit à son amitié avec Lisa Marie Presley.

Lors d’une interview avec Fox News Digital, Gatlin a partagé ses souvenirs de Presley, rappelant la première fois qu’il l’a rencontrée quand elle avait environ trois ans et qu’il avait 23 ans.

“J’ai été sa baby-sitter pendant environ une heure en 1971”, a-t-il dit, ajoutant qu’il se souvenait de l’avoir vue dans les coulisses du Grand Ole Opry. “Je lui ai fait une blague sur le fait de changer sa couche.”

L’ayant connue dans son enfance et l’ayant vue grandir aux yeux du public, Gatlin a déclaré qu’il se souvenait que Presley était “calme et timide dans l’âme”.

“[She] devait presque vouloir être ce que tout le monde voulait qu’elle soit … qui était un croisement entre Elvis et Priscilla, sa mère et sa pop “, a déclaré Gatlin.” Difficile de forger votre propre identité quand tout le monde veut que vous soyez quelque chose / quelqu’un d’autre.”

En repensant à leur amitié, Gatlin a expliqué que même s’ils ne “parlaient pas tout le temps et ne traînaient pas ensemble”, il s’est assuré de dire à Presley qu’il serait toujours là pour elle.

“Dire que nous étions des amis proches – des amis qui parlent tout le temps et traînent – ​​serait un manque de sincérité de ma part”, a préfacé Gatlin avant d’ajouter, “Je lui ai dit que je l’aimais, sa pop et sa mère et que si elle avait besoin de moi, tout ce qu’elle avait à faire était d’appeler.”

“Je lui ai dit que j’avais eu mon propre combat contre la drogue et l’alcool et que je comprenais l’affaire”, a-t-il expliqué. “Elle n’a jamais appelé, et maintenant elle n’a plus besoin de moi. Elle est entière, elle va parfaitement bien et elle est avec des saints qui la laisseront simplement être elle-même. C’est ainsi que je le vois.

“Repose en paix ma douce fille. Larry G, alias ta baby-sitter qui change les couches, depuis longtemps.”

Gatlin a également croisé le chemin d’Elvis au début de sa carrière lorsque Gatlin a auditionné pour une place de chanteur dans “The Imperials”, le groupe qui a interprété les voix de sauvegarde d’Elvis lors de sa résidence à Las Vegas.

Bien que l’audition ne se soit pas très bien déroulée, le “King of Rock ‘n’ Roll” a enregistré et sorti deux des chansons de Gatlin, “Help Me” et “Bitter They Are, Harder They Fall”.

Lisa Marie, fille unique d’Elvis et Priscilla Presley, est décédée jeudi à 54 ans.

“Priscilla Presley et la famille Presley sont choquées et dévastées par la mort tragique de leur bien-aimée Lisa Marie”, a déclaré le représentant de Priscilla dans un communiqué à Fox News Digital. “Ils sont profondément reconnaissants du soutien, de l’amour et des prières de chacun et demandent l’intimité pendant cette période très difficile.”

Dans une déclaration à People, Priscilla a également ajouté : “C’est avec le cœur lourd que je dois partager la nouvelle dévastatrice que ma belle fille Lisa Marie nous a quittés. Elle était la femme la plus passionnée, la plus forte et la plus aimante que j’aie jamais connue. Nous demandons pour la vie privée alors que nous essayons de faire face à cette perte profonde. Merci pour l’amour et les prières. Pour le moment, il n’y aura pas d’autre commentaire.”

Deux jours avant son décès, Lisa Marie a foulé le tapis rouge aux côtés de sa mère aux Golden Globe Awards et était dans le public quand Austin Butler a accepté son prix du meilleur acteur pour son interprétation de son père dans le film “Elvis” de Baz Luhrmann.

La dernière demeure de l’auteur-compositeur-interprète sera à côté de son fils bien-aimé, Benjamin Keough, décédé en 2020, a confirmé le représentant de sa fille Riley Keough à Fox News Digital. Elvis et d’autres membres de la famille Presley sont également enterrés à Graceland.

En plus de sa fille Riley, Lisa Marie était également mère de filles Finley et Harper.