Larry Flynt, le pauvre garçon du Kentucky devenu riche et célèbre en vendant de la pornographie, est décédé mercredi d’une insuffisance cardiaque chez lui à Los Angeles. Il avait 78 ans.

Le frère de Flynt, Jimmy Flynt, a confirmé la mort de The Cincinnati Enquirer, qui fait partie du réseau USA TODAY.

Cru, impoli et franc, Flynt a fait fortune au début des années 1970 après avoir transformé un bulletin d’information racé pour ses clubs de strip-tease de l’Ohio en magazine Hustler.

Son magazine sexuellement explicite a piétiné les frontières fixées par des concurrents, tels que Playboy, et a préparé le terrain pour des batailles judiciaires sur l’obscénité qui ont redéfini le sens des «normes communautaires» et ont fait de Flynt un champion improbable de la liberté d’expression.

Flynt a embrassé le rôle de libertaire civil alors même que ses détracteurs se plaignaient qu’il exploitait simplement l’attention des médias pour gagner de l’argent en vendant du porno hard. Son magazine publiait des blagues racistes, des photos sexuellement explicites, une illustration d’une femme se faisant passer dans un hachoir à viande et, le plus tristement célèbre, des photos d’une Jackie Kennedy Onassis nue.

Flynt n’a jamais hésité à la nature de son entreprise et s’est souvent qualifié de «roi du charbon». Mais il a également apprécié être sous les projecteurs pour ses combats judiciaires avec les procureurs, les militants anti-pornographie et les chefs religieux.

« Le premier amendement est censé protéger les discours offensants », a déclaré Flynt à The Enquirer en 1998. « Si vous n’offensez personne, vous n’avez pas besoin du premier amendement. »

Au cours de sa carrière, Flynt a fait de la délinquance une pierre angulaire de son modèle commercial.

Hustler fait fortune, outrage les critiques

Né à Lakeville, une petite ville du Kentucky au cœur des Appalaches, Flynt a grandi dans une famille pauvre et brisée. Sa sœur est décédée dans son enfance et Flynt et son jeune frère, Jimmy, ont été séparés pendant un certain temps lorsque ses parents se sont séparés.

Après avoir servi dans la marine, Flynt a déménagé à Dayton, Ohio, avec sa mère. Ensemble, ils ont ouvert quelques bars dans la région de Dayton, notamment le Larry’s Hillbilly Haven.

Flynt a trouvé sa vocation à la fin des années 1960 lorsqu’il a ouvert son premier club de strip-tease à Dayton, Ohio. Il a rapidement étendu la franchise à Cincinnati, Cleveland, Columbus et d’autres villes.

Flynt a utilisé sa newsletter pour ces clubs comme modèle pour le magazine Hustler, qu’il a lancé en 1974 en tant que publication «pour l’homme ordinaire».

Il se moquait souvent de ses rivaux de Playboy et Penthouse pour des présentations de photos élégantes de femmes glamour, qui, selon Flynt, étaient inaccessibles pour les hommes moyens. Hustler, en revanche, a montré des représentations beaucoup plus graphiques du sexe et inclus des blagues torrides et des articles grossiers et anti-établissement.

« Playboy vous a appris à faire un martini parfait ou vous a dit quel type de voiture vous devriez conduire », a déclaré Flynt à The Enquirer en 2018. « Les gens qui achètent ces magazines veulent que leur porno soit du porno. »

Ses critiques les plus franches, y compris les féministes et les chrétiens évangéliques, ont déclaré que le magazine Flynt abaissait les femmes et était un affront à la décence fondamentale.

«Être une femme, ce qu’il a fait m’a fait peur. C’était tellement pénible», a déclaré Toni Van Pelt, présidente de l’Organisation nationale pour les femmes, dans une interview accordée en 2018 à The Enquirer. « Il est clair qu’il ne considère pas les femmes comme des êtres humains vivants et respirants. »

Les guerriers de la culture conservatrice ont également contesté le travail de Flynt. «Il était juste un autre fournisseur de sleaze», a déclaré Phil Burress, un ennemi de longue date et chef de file de Citizens for Community Values ​​à Cincinnati.

Mais Flynt était déterminé à être plus que cela. Il s’est fixé comme objectif d’être le plus grand vendeur de sleaze au monde.

Batailles judiciaires définies Flynt

Flynt a déclaré à plusieurs reprises que les dirigeants de la communauté de Cincinnati l’avaient aidé à atteindre cet objectif en attirant davantage l’attention sur son entreprise et son comportement souvent sauvage.

L’ancien procureur et shérif de Cincinnati, Simon Leis, s’est plaint que Hustler a dépeint presque tout le monde – du Père Noël au président Ford – comme un objet sexuel. Et il a déclaré que le magazine violait les normes communautaires d’obscénité, la norme légale pour les accusations criminelles.

« (Hustler) est imprimé pour une seule raison », a déclaré Leis au milieu des années 1970. «L’exploitation commerciale du sexe.»

En tant que procureur, Leis a mené l’accusation contre Flynt à Cincinnati et a remporté un acte d’accusation par un grand jury contre lui, son frère et sa femme, Althea Leasure.

Flynt a saisi l’opportunité de mettre son nom et son entreprise à l’honneur.

Tout d’abord, il a envoyé une brochure à 400 000 résidents locaux qui comprenait des scènes de bataille sanglantes au Vietnam, y compris des photos de soldats morts. La brochure était intitulée «Qu’est-ce qui est obscène?» et a fait valoir que la guerre était la seule véritable obscénité.

Les images ont choqué et irrité beaucoup de gens, mais Flynt ne faisait que commencer. Il a fréquemment interrompu son procès avec des explosions – une fois en criant que Leis était un «soldat de la tempête» – et a souvent frustré ses propres avocats autant que l’accusation.

«Il a choqué les gens. Les mâchoires tombaient », a rappelé feu le juge William Morrissey, dans une interview à Enquirer en 1998. «C’était un mauvais garçon.

Flynt a perdu le procès et est allé en prison pendant une semaine avant de gagner son appel.

Il a ensuite fermé son club de strip-tease et a déménagé à Los Angeles, où il a agrandi Hustler, s’est impliqué dans la production de vidéos pornographiques, a lancé une ligne de magasins de cadeaux au détail Hustler et a fondé une trentaine d’autres magazines, dont environ la moitié n’étaient pas pornographiques.

La tragédie change la vie, pas le désir de se battre

Les ennuis de Flynt ont continué, cependant, et alors qu’il quittait un palais de justice de Géorgie en 1978 lors d’un autre procès pour obscénité, un homme armé lui a tiré dessus ainsi que son avocat.

Bien qu’il n’ait jamais été inculpé, le suprémaciste blanc et tueur en série condamné Joseph Paul Franklin a reconnu plus tard avoir tiré sur Flynt, affirmant qu’il l’avait fait à cause d’une photo diffusée dans Hustler qui représentait une femme blanche avec un homme noir.

La fusillade a laissé Flynt paralysé. Ses blessures, associées à la mort quelques années plus tard de sa femme, qui avait été diagnostiquée avec le SIDA, semblaient exacerber les sautes d’humeur et le comportement instable de Flynt, qui comprenait des explosions physiques et verbales.

Dans les années qui ont suivi, Flynt a affirmé être devenu un chrétien né de nouveau et a exprimé ses regrets pour la façon dont son magazine décrivait les femmes. Mais aucune de ces conversions n’est restée bloquée et l’activité pornographique de Flynt s’est poursuivie.

En cours de route, Flynt a continué à se battre avec ses adversaires. Une fois, il s’est présenté au tribunal avec une couche faite d’un drapeau américain, et au milieu des années 1980, il a combattu le révérend Jerry Falwell jusqu’à la Cour suprême des États-Unis pour une parodie publicitaire dans Hustler.

Falwell a poursuivi avec succès Flynt pour détresse émotionnelle à cause de la parodie, ce qui a suggéré que Falwell avait une relation incestueuse avec sa mère. Mais la Cour suprême a rejeté le verdict dans une décision historique, affirmant que les personnalités publiques ne pouvaient pas percevoir de dommages-intérêts pour une parodie que des personnes raisonnables ne considéreraient pas comme factuelle.

Cette affaire, et le reste de la vie de Flynt, a été décrite dans le film de 1996 «The People vs Larry Flynt», qui mettait en vedette Woody Harrelson dans le rôle de Flynt. Flynt a fait une apparition dans le film, jouant le juge Morrissey pendant les scènes de son procès à Cincinnati.

Le film, qui, selon les critiques, passait sous silence les aspects les plus semés de la vie de Flynt, semblait revigorer Flynt et susciter le désir de retourner en Ohio pour relancer ses anciennes batailles. Il a ouvert une librairie au centre-ville, a commencé à vendre des vidéos pornographiques à Cincinnati et a rapidement été de nouveau inculpé de violation des lois sur l’obscénité.

«Si je vais continuer ce combat, quel meilleur endroit pour le faire qu’à Cincinnati?» Dit Flynt.

Le procès s’est terminé par un accord de plaidoyer dans lequel Flynt a accepté de cesser de vendre des vidéos.

Des années plus tard, il a quand même commencé à vendre des vidéos, mais n’a plus jamais été accusé de poursuites pénales. À ce moment-là, la large disponibilité de la pornographie sur Internet avait changé la façon dont les Américains et le système juridique définissaient les normes communautaires sur l’obscénité.

Les problèmes familiaux s’embrouillent plus tard

La plus récente apparition de Flynt devant les tribunaux de la région de Cincinnati est survenue il y a quelques années au cours d’une autre sorte de bataille juridique – cette fois entre lui et son frère, Jimmy.

Les deux s’étaient disputés pendant des années sur l’utilisation des noms Flynt et Hustler, et ces arguments ont débordé en 2010 lorsque Flynt a renvoyé les fils de son jeune frère et, peu de temps après, son frère.

La rupture entre les frères a commencé à guérir avant la mort de Flynt. Jimmy Flynt a déclaré mercredi qu’ils s’étaient exprimés à plusieurs reprises au cours de l’année écoulée et avaient prévu de se réunir avant que la pandémie ne rende une réunion impossible. « Je lui ai dit que je l’aimais et il m’a dit qu’il m’aimait », a-t-il dit.

Flynt, qui a épousé son ancienne infirmière, Liz Berrios, en 1998, a déclaré au Daily Mail de Londres au début de 2013 qu’il était également séparé de quatre de ses cinq enfants. L’un de ces enfants, sa fille aînée, Tonya, l’a accusé dans les années 1990 de l’avoir abusée sexuellement alors qu’elle était enfant, une affirmation que Flynt a démentie.

Interrogé sur l’héritage de son frère, Jimmy a déclaré que cela dépendra toujours de la personne à qui la question est posée. Scélérat? Champion de la liberté d’expression? Pornographe? La seule chose sur laquelle tout le monde peut s’entendre, a-t-il dit, c’est qu’on se souviendra de lui.

« Que peut-on dire de plus? » Dit Jimmy Flynt. « Le gars a fait sa marque. »

Flynt revenait rarement à Cincinnati dans ses dernières années, volant occasionnellement pour la promotion de livres ou l’ouverture d’un magasin. Cependant, il a parfois parlé de son héritage ici et dans le monde.

Il a admis une fois dans une interview avec The Enquirer qu’il était impossible de séparer sa vie de défenseur de la liberté d’expression de sa vie de pornographe notoire et souvent vilipendé.

Flynt a dit qu’il avait accepté cela il y a longtemps.

«Je n’ai aucun doute que les gens me perçoivent comme un vieil homme sale dans un sous-sol qui produit de la pornographie tous les jours», a-t-il déclaré. « Il se trouve que je suis très préoccupé et attaché à la liberté d’expression. »