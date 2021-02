Flynt avait souvent des problèmes juridiques, combattant des accusations d’obscénité ou des poursuites judiciaires, et il transformait souvent les apparitions dans les salles d’audience en lunettes. Ses explosions obscènes ont une fois incité son propre avocat à demander à un juge de faire ligoter et bâillonner Flynt.

Né en 1942, Flynt a grandi dans la pauvreté dans le Kentucky et l’Indiana et a abandonné l’école après la huitième année. Après des séjours dans les forces armées et dans une usine de General Motors, lui et son frère ont ouvert le Hustler Club à Dayton, Ohio, en 1968. En 1973, il était devenu une chaîne de clubs de strip-tease à travers l’État et Flynt a publié un bulletin d’information pour promouvoir leur.

Cette newsletter est devenue Hustler magazine, sa publication phare, qui est devenue tristement célèbre pour avoir présenté des photos explicites qui ont fait paraître le concurrent Playboy doux. Pratiquement rien n’était interdit sur HustlerLes pages de Flynt et Flynt ont mis un point d’honneur à publier des photos des organes génitaux féminins.

À son apogée, Hustler aurait eu un tirage de 3 millions. Larry Flynt Publications a également publié d’autres magazines pornographiques, ainsi que des films et des magazines grand public.

Flynt s’est délecté de la controverse. Il a fait l’actualité en publiant des photos d’une Jacqueline Kennedy Onassis nue prenant un bain de soleil en 1975 et une photo de couverture d’une femme nue nourrie tête la première dans un hachoir à viande. En 1998, il a offert 1 million de dollars à quiconque pourrait attraper des hauts fonctionnaires américains dans un scandale sexuel.

« Mes concurrents ont toujours déguisé leur pornographie d’art », a déclaré Flynt au Poste de Cincinnati. « Nous n’avons jamais eu aucune prétention sur ce que nous avons fait … Nous avons prouvé que l’humour de basse-cour a un attrait sur le marché. »