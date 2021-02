Larry Flynt, l’éditeur porno derrière le magazine Hustler, est décédé à l’âge de 78 ans, rapporte TMZ.

Il est décédé mercredi matin d’une insuffisance cardiaque, a indiqué le site.

Flynt, né au Kentucky, était en fauteuil roulant depuis 1978, lorsque le tueur en série suprémaciste blanc Joseph Paul Franklin a tenté de le tuer alors qu’il quittait le tribunal de Géorgie.

Franklin lui a tiré dessus et l’a laissé paralysé, en représailles à Hustler qui avait publié des images de sexe interracial.

Un « colporteur de charbon » autoproclamé qui a transformé ses clubs de strip-tease du Mid West en l’empire Hustler de plusieurs millions de dollars, Flynt était passionné par les libertés personnelles.

Sa vie a été transformée en un film de 1996, The People vs Larry Flynt, avec Woody Harrelson, Edward Norton et Courtney Love, qui raconte son ascension vers la gloire et ses affrontements avec les institutions religieuses et la loi.

Larry Flynt, photographié en mars 2009, est décédé mercredi matin d’une insuffisance cardiaque

Flynt est vu en novembre 2004, célébrant son 62e anniversaire au Hustler Club à Paris

Flynt s’est marié cinq fois et a eu cinq enfants – sa fille Lisa Flynt-Fugate est décédée dans un accident de voiture dans l’Ohio en octobre 2014, à l’âge de 47 ans.

Il a épousé Elizabeth Berrios, son ancienne infirmière, en 1998.

En 2013, il a déclaré au Hollywood Reporter qu’il était séparé de quatre de ses cinq enfants, car il affirmait qu’ils voulaient juste son argent et n’étaient pas prêts à montrer un intérêt pour la gestion de son entreprise.

On ne savait pas s’ils s’étaient réconciliés au moment de sa mort.

Flynt a déclaré au magazine qu’il maintenait une place spéciale dans son cœur pour sa quatrième épouse Althea, qui était bisexuelle et décédée du SIDA en 1987.

«Althea était l’amour de ma vie», a déclaré Flynt.

Le couple s’est rencontré lorsque le fugitif de 17 ans a commencé à danser dans l’un de ses clubs.

Ils se sont mariés en 1976 et sont restés mariés jusqu’à sa mort en 1987.

Dans le film de 1996, Althea a été joué par Courtney Love.