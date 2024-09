Larry Ellison va prendre le contrôle de Paramount Global suite à l’accord avec Skydance

David Ellison, un jeune entrepreneur dans le secteur des technologies, entend devenir le nouveau directeur général de Paramount Global.

Mais ce sera son père, le président exécutif d’Oracle, Larry Ellison, qui sera l’actionnaire majoritaire de la société, selon un récent dossier déposé auprès de la Commission fédérale des communications.

En supposant que la société de divertissement Skydance Media de David Ellison obtienne les approbations réglementaires nécessaires pour finaliser son rachat de Paramount, les entités commerciales de la famille Ellison appelées collectivement Pinnacle Media détiendront 77,5 % de National Amusements Inc., le véhicule d’investissement de la famille Redstone qui contrôle la société de médias.

Pinnacle Media appartient à Larry Ellison par l’intermédiaire de diverses entités commerciales, selon le dossier FCC, qui a été soumis la semaine dernière.

Les 22,5 % restants de National Amusements seront détenus par RB Tentpole, qui est contrôlé par la société d’investissement privée RedBird Capital Partners de Gerry Cardinale.

Paramount a refusé de commenter le document, qui compte près de 450 pages. Un représentant de Skydance n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le dossier a été déclenché par les règles de la FCC exigeant que les futurs propriétaires de Paramount obtiennent l’approbation fédérale pour transférer le contrôle des licences de la société pour exploiter ses multiples stations de télévision CBS.

Les Ellison et RedBird soutiennent dans le dossier que leur injection de capital « renforcera et revitalisera » les services de diffusion que Paramount fournit actuellement, et que l’accord « n’entraînera pas de diminution de la concurrence ni ne présentera d’autres préjudices » car les deux parties ne possèdent actuellement aucune autre station de diffusion.

Le conseil d’administration de Paramount et son actionnaire majoritaire actuel, Shari Redstone, ont approuvé l’accord de 8,4 milliards de dollars avec Skydance en juillet, après des mois de va-et-vient.

Peu après l’annonce de l’accord, David Ellison a déclaré aux investisseurs et aux analystes financiers qu’il avait l’intention d’aider Paramount à évoluer vers une « société de médias et de technologie ». Une partie de ces plans comprenait l’amélioration du moteur publicitaire et des capacités algorithmiques du service de streaming Paramount+ et l’utilisation d’outils d’intelligence artificielle pour « améliorer la créativité et accroître l’efficacité de la production ».

Le mois dernier, l’accord a brièvement semblé remis en question lorsque le milliardaire Edgar Bronfman Jr., dirigeant de l’industrie du divertissement, a fait un dernier effort pour concourir pour l’entreprise, bien qu’il ait finalement abandonné le processus.