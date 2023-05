Larry Ellison d’Oracle se prépare à soutenir la campagne de Tim Scott

Oracle co-fondateur et mégadonateur républicain Larry Ellison se prépare à dépenser des millions de dollars pour soutenir la candidature du sénateur Tim Scott à la présidence.

Les plans sont en cours depuis les mi-parcours de 2022, lorsqu’Ellison a fait don de 30 millions de dollars à un super PAC pro-Scott, Opportunity Matters Fund, selon des personnes familières avec les plans du président exécutif d’Oracle. Les personnes qui ont refusé d’être nommées pour cette histoire l’ont fait afin de parler librement de la planification et des délibérations privées.

Scott a annoncé sa campagne lundi.

Un stratège républicain et collecteur de fonds proche d’Ellison a déclaré à CNBC que les dons de l’homme d’affaires au super PAC cette fois devraient au moins doubler ce qu’il a donné en 2022.

Le super PAC à mi-mandat a soutenu Scott et a dépensé des millions de plus pour d’autres républicains candidats aux sièges du Sénat, dont un peu moins de 2 millions de dollars pour le candidat raté au Sénat de Géorgie Herschel Walker, selon OpenSecrets, non partisan. L’Opportunity Matters Fund PAC a été rebaptisé pour la course de la Maison Blanche de Scott avec un nouveau nom : Trust In The Mission PAC, ou TIM PAC.

Ellison a assisté à l’annonce de la campagne de Scott lundi en Caroline du Sud. Ellison, qui a une valeur nette d’environ 115 milliards de dollars, était assis dans une section VIP lors du rassemblement.

Scott a fait l’éloge d’Ellison lors du rassemblement, qualifiant l’homme d’affaires de « l’un de mes mentors ». Un porte-parole de la campagne Scott n’a pas renvoyé les demandes de commentaires.

Ellison a contribué un peu plus de 7 millions de dollars à diverses causes politiques en 2020, dont 5 millions de dollars au Opportunity Matters Fund et 1 million de dollars à un super PAC qui a soutenu la sénatrice Susan Collins, R-Maine, alors qu’elle se présentait avec succès pour sa réélection, selon OpenSecrets.

Ellison a fait don de 5 millions de dollars au cours du cycle électoral de 2016 au PAC Solutions conservatrices, un super PAC qui a dépensé plus de 30 millions de dollars pour soutenir la candidature ratée du sénateur républicain Marco Rubio à la présidence, selon les archives de la Commission électorale fédérale. Le PAC a également dépensé des millions pour s’opposer à l’ancien président Donald Trump, selon les archives.

Un autre ancien collecteur de fonds républicain a déclaré à CNBC qu’Ellison prévoyait déjà de donner jusqu’à 10 millions de dollars au TIM PAC au début de la course de Scott. Ellison a signalé à ses alliés qu’il pourrait donner au moins entre 20 et 30 millions de dollars de plus ce cycle, a déclaré cette personne.

Ellison admire beaucoup Scott pour le ferme soutien du sénateur à Israël, selon un lobbyiste qui a travaillé avec Oracle et connaît Ellison depuis des années.