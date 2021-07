Larry Elder publie une jolie vidéo de lui en train de prier avec un jeune partisan après que la légende de la radio a annoncé sa candidature au poste de gouverneur de Californie

LARRY Elder a posté une jolie vidéo de lui-même en train de prier avec un jeune partisan après que la légende de la radio a annoncé sa candidature au poste de gouverneur de Californie.

Le natif de Los Angeles de 69 ans – qui est l’hôte de sa propre émission, The Larry Elder Show – a partagé l’adorable séquence de 16 secondes sur Twitter mardi.

Elder a partagé l’adorable séquence de 16 secondes sur Twitter mardi Crédit : Twitter/Larry Elder

Elder espère « faire sortir Newsom » Crédit : AP

Elder est « officiellement candidat au poste de gouverneur lors de l’élection de rappel du 14 septembre », a-t-il déclaré à Twitter Crédit : Twitter/Larry Elder

Elder, un animateur de radio conservateur américain qui est à l’antenne depuis 1993, est vu en train de se pencher vers un enfant en train de réciter une prière.

L’enfant, portant un chapeau et des sandales élégants, est vu en train de dire quelque chose à Elder avec une main sur le cœur de l’animateur de l’émission.

Après la prière, on entend quelqu’un dire « Amen » et un autre : « Merci monsieur.

Une poignée de personnes se tenait autour du jeune enfant et de l’aîné pendant que la prière avait lieu ce qui semblait être une journée très ensoleillée.

Cependant, il est difficile d’entendre exactement ce que dit l’enfant car il y a beaucoup de bruit de fond.

Aux côtés du métrage partagé sur les réseaux sociaux, Elder a écrit: « ElectElder.com #RecallGavinNewsom #WeveGotAStateToSave. »

Quelques heures seulement avant que le moment réconfortant ne soit capturé, Elder tweeté: « Je viens de signer des papiers au registraire du comté de LA à Norwalk.

« Je suis officiellement candidat au poste de gouverneur lors de l’élection de rappel du 14 septembre. http://ElectElder.com #ElectElder. »

Dans un tweet de suivi, il a écrit: « Newsom et les radicaux qui l’entourent ruinent un État qui était un phare d’espoir et de prospérité, admiré pour ses écoles publiques, son économie dynamique et une qualité de vie inégalée. La Californie sera cet état à nouveau. Étape 1 : sortez Newsom. »

Le lundi 12 juillet 2021, Elder a annoncé qu’il s’était inscrit aux élections de révocation de Californie prévues pour le 14 septembre 2021.

« Je pense que c’est une course entre Gavin Newsom et moi. Je ne pense pas aux autres candidats », a-t-il déclaré à AP News.

Elder soutient que sa notoriété et sa popularité le distingueront des autres candidats.

Il a également révélé qu’il était entré dans sa première campagne politique après avoir vu la crise incontrôlable des sans-abri en Californie, des taux de criminalité croissants, des pénuries d’eau et d’électricité imminentes et des blocages de coronavirus.

Une élection de rappel est « tenue dans le but de permettre aux électeurs d’une juridiction de décider si un élu doit être démis de ses fonctions ».

Cette élection est l’une des six tentatives visant à destituer le gouverneur Newsom de ses fonctions.

La prochaine élection sera la quatrième élection de rappel au poste de gouverneur jamais organisée aux États-Unis.

« J’ai du bon sens. J’ai un bon jugement. Je suis né et j’ai grandi ici. Je pense que je comprends l’état », a poursuivi Elder.

Le natif de Los Angeles de 69 ans est l’hôte de sa propre émission, The Larry Elder Show Crédit : Getty