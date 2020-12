Le seul arrondissement de Surrey où les infections à Covid ont chuté la semaine dernière sera contraint à un verrouillage local de niveau 3 à partir de samedi, malgré la partie du comté où les cas augmentent le plus rapidement échappant aux règles plus strictes.

Runnymede, l’arrondissement qui contient les villes de banlieue Chertsey et Virginia Water, a vu son taux de cas de coronavirus par personne chuter de 31% entre le 4 et le 11 décembre – mais a toujours été inclus dans les règles de niveau trois du comté.

Pendant ce temps, à Waverley, autour des villes de Farnham et de Godalming, le taux de cas a augmenté de 84% pendant la même période, mais les résidents sont les seuls du comté à ne pas être obligés de respecter les règles plus strictes.

Le chef du conseil du comté de Surrey, Tim Oliver, a déclaré que l’annonce d’aujourd’hui était «une nouvelle très décevante» pour les résidents et les entreprises du comté.

Le comté a une population de 1,19 million d’habitants, dont environ 126 000 vivent à Waverley et sont exemptés des règles de niveau trois.

Et la division confuse survient alors que les données montrent que 40 zones du niveau 3 ont vu leurs taux d’infection baisser au cours de la semaine se terminant le 11 décembre – beaucoup d’entre elles chutant en dessous de la moyenne nationale et même en dessous des zones de niveau 2 – mais doivent rester dans les restrictions les plus strictes. .

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, n’a autorisé aujourd’hui que Bristol et North Somerset à sortir du verrouillage local et à rouvrir des pubs et des restaurants, niant le privilège à des millions de personnes dans le nord et les Midlands, dont beaucoup sont en lock-out depuis la mi-octobre.

Tout le Surrey, à l’exception de Waverley, en bas à gauche du contour rouge, passera au niveau trois à partir de minuit demain soir. Ceci malgré un district de Waverley ayant le taux d’infection le plus élevé du comté (la grande zone ombrée en violet foncé) et les cas dans l’arrondissement ont presque doublé au cours de la semaine la plus récente.

Waverley a échappé au troisième niveau aujourd’hui malgré le fait que son district de Wheelerstreet, Wormley & Hambledon a le taux de cas par personne le plus élevé de tout le comté, avec un taux équivalent à 537 pour 100000 personnes, avec 39 cas diagnostiqués la semaine dernière.

Pendant ce temps, il y a d’autres arrondissements avec des districts qui n’ont eu aucun cas du tout au cours de la même période mais qui seront toujours contraints au niveau trois, tels que les zones de Bookham et de Reigate.

Et les habitants de Guildford doivent désormais vivre sous des restrictions de niveau trois, même si l’arrondissement voisin de Rushmoor, dans le Hampshire, a un taux d’infection plus élevé qui augmente plus rapidement – 158 pour 100000 par rapport à 191, avec des augmentations de 59% et plus de double, respectivement.

Cinq des 11 arrondissements de Surrey affichent des taux de cas inférieurs à la moyenne anglaise (196 pour 100000), bien que tous sauf un aient augmenté au cours de la semaine se terminant le 11 décembre.

L’augmentation de Waverley a été la plus importante du comté, mais le taux ultime de cas par personne reste le plus bas à Surrey, soit 132 pour 100 000 habitants.

QUELS ARRONDISSEMENTS DE SURREY ONT LES TAUX LES PLUS ÉLEVÉS DE CORONAVIRUS? Cas pour 100 000 habitants, de la semaine au 4 décembre Cas pour 100 000 habitants, de la semaine au 11 décembre Woking Spelthorne Epsom / Ewell Surrey Heath Tandridge Runnymede Elmbridge Guildford Reigate Mole Valley Waverley 223,2 153,2 147,6 138,9 157,7 291,9 112,6 99,3 103,5 99,7 72 277,8 247,4 236,9 228,4 225,8 201,3 164,5 157,7 151,9 147,9 132,2 + 24% + 61% + 61% + 64% + 43% -31% + 46% + 59% + 47% + 48% + 84%

Et comme celui de Runnymede a le plus chuté, il se classe désormais sixième sur 11 arrondissements avec 201 pour 100000, passant des pires infectés une semaine plus tôt, alors qu’ils étaient 292.

Des pans de Surrey ont des taux d’infection bien inférieurs à la moyenne et inférieurs à ceux des zones de niveau deux.

Les zones rurales dans et autour des collines du Surrey, telles que Horsley et Effingham, qui n’ont eu que cinq cas dans la semaine précédant le 11 décembre, Broadbridge Heath (six) et Westcott Ockley & Capel (six) doivent toutes passer au niveau trois.

Cela signifie que les pubs, restaurants et cafés seront forcés de fermer et que les gens ne seront autorisés à se réunir que dans des espaces publics ouverts comme les parcs et les bois.

Le conseil de Waverley a félicité ses résidents dans un tweet publié cet après-midi et l’ancien secrétaire à la Santé Jeremy Hunt, qui est député de l’arrondissement, a remercié Matt Hancock aux Communes de l’avoir maintenu au niveau deux.

Il a déclaré: « Je suis … reconnaissant que Waverley ait été exclu du passage à l’échelle de Surrey au niveau trois en reconnaissance de nos taux d’infection inférieurs, même si nous resterons vigilants ».

Le conseil de l’arrondissement de Waverley a tweeté: «Le reste de Surrey passera au niveau 3 à 12 h 01 le samedi 19 décembre 2020. Bravo à tous pour avoir joué votre rôle et contribué à réduire le nombre de cas de Covid.

La députée conservatrice de Guildford, Angela Richardson, a salué cette décision et a déclaré: « Une bonne décision pour les résidents de Waverley et une décision que les députés de Surrey ont conjointement défendue avec succès, sur la base des chiffres. Des nouvelles naturellement difficiles pour le reste de Surrey, y compris Guildford.

Lundi, avant que la décision ne soit confirmée, le député de Woking, Jonathan Lord, a désigné Waverley et la vallée voisine de Mole comme des endroits moins touchés que le reste du comté.

Il a déclaré: « Le coronavirus a augmenté dans la majeure partie de Surrey, avec Runnymede et Woking, malheureusement, les deux arrondissements les plus touchés.

«Waverley et Mole Valley, en revanche, restent faibles. J’espère que nous n’aurons pas à entrer dans le niveau 3, mais je suis sûr que c’est à l’étude.

La plupart des régions de Surrey ont un taux d’infection moyen, indiqué en bleu clair, tandis que le comté est bordé par des taux plus élevés de coronavirus à Londres au nord et des taux inférieurs dans le Hampshire et le West Sussex

Bien que ses prédictions se soient réalisées pour la plupart, Mole Valley a été balayée par les règles du troisième niveau – les infections y ont augmenté de 48% au cours de la semaine la plus récente pour atteindre 148 pour 100000, un peu plus que celles de Waverley, mais avec une augmentation plus importante.

Le chef du conseil du comté de Surrey a admis que cette décision était intervenue à la fin d’une «année exceptionnellement difficile».

QUATRE HÔPITAUX SURREY SUR CINQ MOINS OCCUPÉS QUE L’année dernière Les données du NHS montrent que quatre des cinq principales fiducies hospitalières de Surrey sont moins occupées qu’elles ne l’étaient au début de l’hiver de l’année dernière. En moyenne, les hôpitaux avaient entre 83 et 97% de leurs lits occupés au cours de la semaine se terminant le 13 décembre, contre une fourchette de 80 à 99% au cours de la semaine se terminant le 8 décembre l’année dernière. Les principales fiducies hospitalières desservant la région sont Epsom et St Helier, Ashford et St Peter’s, Frimley Health, Royal Surrey County Hospital et Surrey and Sussex Healthcare. Epsom et St Helier est la seule fiducie plus occupée cette année qu’en décembre dernier, avec 83% de ses lits pleins en moyenne au cours de la deuxième semaine de ce mois. Cela par rapport à 79,6% l’an dernier. D’autre part, Ashford & St Peters a enregistré 93 pour cent de plein contre 99,4 pour cent; Le taux d’occupation de Frimley Health était de 93% contre 95%; Le Royal Surrey était de 89 pour cent comparativement à 97 pour cent; et celui de Surrey et Sussex Healthcare était de 97% contre 97,9%. Les patrons du NHS ont averti que les hôpitaux sont confrontés à des pressions propres au coronavirus qui n’apparaissent pas dans les données, telles que le fait de devoir passer plus de temps à séparer les patients, à changer les EPI et à nettoyer les salles et les cliniques, et sont confrontés à des taux plus élevés de maladie du personnel, tout cela. rendre les hôpitaux plus occupés qu’ils en ont l’air.

M. Oliver a déclaré: « Nous devons prendre des mesures rapides pour sauver des vies et empêcher nos services cruciaux du NHS d’être soumis à encore plus de pression.

« Nous devons tous être extrêmement vigilants, y compris les résidents de Waverley, car la situation peut changer rapidement et nous voulons les empêcher d’entrer dans le niveau trois au cours de la nouvelle année. »

La décision de Surrey intervient au milieu de la confusion à travers le pays alors qu’il poussait d’énormes parties du sud-est de l’Angleterre au niveau trois et refusait de retirer des parties du nord et des Midlands qui y étaient déjà.

Un total de 38 millions de personnes – plus des deux tiers de la population anglaise – vivent désormais sous les règles les plus strictes dans un verrouillage de facto à l’approche de Noël.

Ceci malgré le fait que 40 zones restantes au niveau trois ont vu leurs taux d’infection chuter entre le 4 et le 11 décembre, beaucoup à des niveaux nettement inférieurs à ceux des zones, même au niveau deux, et bien en dessous de la moyenne de l’Angleterre.

Dans le nord-est du Lincolnshire, par exemple, les cas ont chuté de 29 pour cent à 118 pour 100 000 habitants.

Norwich, quant à lui, avait un taux de 135 et augmentait la même semaine, et à Oxford, il était de 180 pour 100 000, en hausse de 36% par rapport à la semaine précédente, mais ces deux zones sont restées au niveau deux.

Et dans les Derbyshire Dales, une zone rurale où il n’y avait que 73 cas pour 100000 habitants et en baisse, les résidents ont été informés qu’ils devaient rester au niveau trois.

Bristol, quant à lui, a vu ses cas chuter de 10%, passant de 130 pour 100000 à 117, et a été autorisé à passer au niveau deux – malgré une baisse plus faible que les 15% des Dales et un taux finalement plus élevé.