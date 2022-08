“L’arrogant” Ronaldo a laissé la mère d’un jeune fan en larmes – Médias

Sarah Kelly s’est jetée sur la star du football à propos de l’incident avec son fils

La mère d’un fan de football autiste dont le téléphone a été brisé par l’attaquant de Manchester United Cristiano Ronaldo a affirmé que la superstar portugaise l’avait laissée en larmes après un appel téléphonique.

Ronaldo a tristement cassé l’appareil de Jacob Harding en le frappant de la main de l’adolescent en quittant le terrain Goodison Park d’Everton après que son équipe y ait perdu 1-0 en avril.

L’incident aurait laissé Jacob, 14 ans, avec une main contusionnée. Cependant, lors d’un entretien avec le journal britannique The Mirror, sa mère Sarah Kelly a affirmé que Ronaldo n’avait pas proposé de remplacer le téléphone cassé ni présenté d’excuses pour sa conduite.

Ronaldo a accepté un avertissement de la police et aurait été obligé de payer 200 £ (237 $) pour son acte la semaine dernière.

#MUFC enquêtent sur un incident impliquant Cristiano Ronaldo et selon des témoins oculaires, un téléphone portable a touché le sol après la défaite de son équipe à Goodison Park. [🎥] @EvertonHubpic.twitter.com/UnB2rWLPIO – Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 9 avril 2022

Pourtant, comme Kelly estime que Ronaldo a obtenu “laisse tomber,” elle prévoit maintenant d’intenter une action en justice contre le quintuple vainqueur du Ballon d’Or malgré une paire d’appels téléphoniques apparemment de Ronaldo et de son assistant personnel tentant de la dissuader de poursuivre de telles voies.

Un jour après l’attaque, Kelly dit qu’un homme du nom de Sergio qui prétendait être l’AP de Ronaldo l’a appelée et a offert à Jacob la chance de rencontrer Ronaldo.

Lorsqu’elle a refusé l’opportunité, Sergio lui aurait demandé : « Savez-vous qui est Ronaldo ? »

“Je lui ai dit : “Bien sûr que oui et la réponse est non. J’ai raccroché, je tremblais et je pleurais. Je me sentais intimidé. Comment ont-ils osé ?” Kelly a ajouté, expliquant que Sergio l’avait rappelée quelques jours plus tard pour lui dire que Ronaldo voulait lui parler personnellement.

Kelly a ensuite décrit Ronaldo comme le “l’homme le plus arrogant à qui j’ai jamais parlé” avec la star se présentant d’abord par son nom complet avant de demander si Sarah et Jacob voulaient rencontrer sa famille.

“Je ne suis pas un mauvais père” Ronaldo aurait insisté, ce qui a incité Kelly à lui dire qu’elle ne l’avait jamais accusé d’en être un.

“J’ai eu une éducation terrible, j’ai perdu mon père” Ronaldo aurait ajouté, Kelly soulignant que tout le monde avait un “histoire sanglante” et lui disant qu’elle avait aussi perdu son père jeune et qu’elle avait lutté contre le cancer.

“Il n’arrêtait pas de m’appeler Jack et ne connaissait même pas mon nom et j’ai dit : “Je m’appelle Sarah” et il a dit : “Oh, Sarah, je suis désolé.”” Kelly a continué.

“Il n’a jamais fait référence à Jacob par son nom non plus, c’était toujours” le garçon “. “Je sais que le garçon a des problèmes”, a-t-il dit. Je lui ai dit: “Il n’a pas de problème, il a un handicap, tu ‘est celui qui a le problème.’

“Il a dit ‘je suis désolé’ mais a ajouté : ‘Je n’ai rien fait de mal.’ Il a dit qu’il n’avait pas « donné de coups de pied, tué ou frappé qui que ce soit ». »

Kelly a dit que cela l’éclairait “Feu,” la faisant rager et pomper son cœur. Elle a affirmé avoir demandé à Ronaldo si frapper la main de son fils et l’ecchymoser comptait comme ne blessant personne, et on lui a alors apparemment dit que Ronaldo ne l’avait pas fait. “le veux dans les médias ou la presse et le tribunal.”

“Il a dit qu’il avait une bonne équipe juridique, [and that] il gagnerait et il me combattrait jusqu’au bout. Il a dit qu’il savait comment jouer avec les médias”, Kelly a ajouté.

“Il m’a demandé ce que je voulais de lui et j’ai juste dit : ‘Je ne veux rien de toi, la police s’en occupe’.” Kelly, qui a déposé une plainte auprès de la police de Merseyside à l’époque, a révélé.

Kelly a ensuite reçu le numéro personnel de Ronaldo, car il lui a dit qu’elle serait de Sergio, mais a déclaré qu’elle avait raccroché au téléphone en s’interrogeant et en sentant que c’était elle et son fils qui avaient fait quelque chose de mal.

“Il m’avait allumé au gaz. J’étais en larmes”, a-t-il ajouté. se souvient-elle. “Il s’agissait d’une enquête policière et j’étais témoin. Je me sentais intimidé et furieux qu’on lui ait donné mon numéro.

“Je suis absolument dégoûté qu’il s’en soit tiré comme ça. Il n’a même pas remplacé le téléphone de mon fils. Pendant ce temps, les trolls ont fait de ma vie un enfer.” elle a dit des abuseurs d’Internet tels que les fans de Manchester United qui ont plaisanté en disant que son fils avait “probablement volé le téléphone de toute façon.”

“C’était dégoûtant. Mon garçon a un cœur d’or”, Kelly a déclaré avant de révéler qu’elle avait peur de quitter la maison et qu’elle regardait toujours par-dessus son épaule.

“On nous a fait passer pour les criminels et Ronaldo pour la victime innocente. Ça a été un cauchemar total. J’étais sans voix au téléphone quand j’ai entendu qu’il avait reçu un avertissement. Parlez d’une gifle et d’une injustice totale”, se lamenta-t-elle.

Kelly a souligné qu’elle voulait intenter une action en justice contre Manchester United et Ronaldo pour “voir justice car il n’y en a pas eu”.

“Je veux qu’il soit tenu responsable de ce qu’il a fait. La seule façon d’obtenir justice est de continuer à se battre”, dit-elle, tout en déclarant que Jacob n’avait pas juré avant le fracas du téléphone comme précédemment accusé.

Kelly a révélé qu’elle et Jacob étaient arrivés à Goodison Park quelques heures plus tôt pour voir Ronaldo s’échauffer parce que le jeune “l’idolâtrait”.

Après l’incident, cependant, Jacob dit : “Quand il a fait ça, j’ai pensé : ‘Tu n’es pas un homme gentil et pourquoi moi ?’ Il aurait pu s’excuser mais il ne l’a pas fait.

“Il ne se sent pas désolé du tout. Je ne l’insultais pas, mon téléphone n’était pas devant lui. Je l’ai admiré mais il n’a pas donné l’exemple ce jour-là”, Jacob, qui, selon Kelly, parle de la confrontation “tous les jours”.

Dans les jours qui ont suivi la rencontre, Ronaldo a présenté des excuses “pour mon éclat” et a proposé d’inviter Jacob à Old Trafford, ce que la mère et le fils ont refusé.

« Qui voudrait rencontrer la personne qui les a blessés ? a demandé Kelly.

Passant l’été à essayer de s’éloigner de United en vain, Ronaldo était un remplaçant hier soir alors que les Red Devils remportaient leur première victoire de la saison en battant les Mancunians et les rivaux amers d’Everton, Liverpool 2-1.